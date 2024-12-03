Китай крушит мировой рынок процессоров. Введен тотальный запрет на отгрузку галлия и германия в США. Без них нельзя делать чипы

Китай запретил экспорт в США товаров, связанных как галлием, германием и сурьмой. Они могут использоваться в военной сфере, но также эти химические элементы используются при производстве микросхем. Это может ударить по мировому выпуску чипов, потому что большинство современных процессоров имеют американское происхождение.

Жесткий ответ на санкции

Власти Китая ввели полный запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, пишет Reuters. Эти химические элементы используются во многих видах техники – в аккумуляторах для электромобилей, в солнечных панелях, но главное – их применяют при производстве полупроводников, а также в военной технике, например, в приборах ночного видения.

В 2023 г. на долю Китая пришлось 48% общемировой добычи сурьмы, которая используется в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии и очках ночного видения, а также в аккумуляторах и фотоэлектрическом оборудовании. По данным консалтинговой компании Project Blue, в 2024 г. Китай произвел 59,2% мировых запасов и 98,8% мировых запасов галлия.

КНР уже довольно давно использует эти три химических элемента для давления на США. Началось все летом 2023 г., а нынешний запрет – это ответ Китая на новые санкции США против его ИТ-отрасли в общем и компаний по производству микросхем в частности. Заявление Китая о новых запретах прозвучало после того, как в понедельник власти США инициировали репрессии против китайской полупроводниковой промышленности, ограничив экспорт для 140 компаний, включая производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

Почти тотальная зависимость от Китая

Важно понимать, что США – мировой лидер на рынке микросхем, если не в плане производства, то как минимум в плане разработки. AMD, Apple, Broadcom, Qualcomm, Nvidia, Intel – все эти компании создают чипы различного назначения, и все они американские. Вероятнее всего, новые ограничения не замедлят отразиться на них, несмотря на то, что среди перечисленных только у Intel есть свои фабрики по выпуску полупроводников.

Mathew Schwartz / Unsplash США и Китай продолжают свою торговую войну, которую ведут почти семь лет

Галлий можно получить различными методами, но чаще всего он, как и германий, является побочным продуктом в различных видах производства. Китай смог подмять под себя почти весь рынок благодаря демпингу – ранее он предлагал галлий по более низкой цене в сравнении с конкурентами, что в итоге и сделало его главным поставщиком этого металла.

Китай ввел первые ограничения на их экспорт в Новый свет в ответ на очередные санкции в июле 2023 г. Это моментально ввергло американские власти и военные ведомства в панику – им пришлось едва ли не копаться в мусоре, отыскивая галлий и германий в в старой списанной технике, а также в срочном порядке искать новых поставщиков этих элементов за пределами Китая.

Запрет задним числом

Как пишет Reuters, запрет на экспорт галлия и германия из США в Китай на деле действует уже не один месяц, просто ранее он не был закреплен на бумаге. С января по октябрь 2024 г. Поднебесная не отгрузила в Новый свет ни килограмма этих материалов. Речь в данном случае только про официальные поставки.

В 2023 г. эти отгрузки еще осуществлялись, хотя Китай уже тогда тестировал сокращение экспорта на 100%. CNews писал, что экспорт галлия и германия из КНР в августе 2023 г. полностью остановился.

Новые ограничения КНР могут привести к стремительному взлету цен на все три элемента. В случае галлия и германия это уже наблюдалось во второй половине 2023 г. на фоне первых ограничений.

Судя по всему, власти Китая готовились к этому заранее. Еще в начале июля 2024 г. CNews сообщал о планах Пекина по введению всеобъемлющего контроля за добычей редкоземельных металлов, в том числе германия и галлия. Государство твердо решило следить за всеми цепочками поставок этих материалов – вероятно, чтобы исключить их контрабанду в США.

Шанс для России

Китайские ограничения могут оказаться реальным шансом на захват первого места другой страной, например, Россией, поскольку здесь производятся и галлий, и германий. Помешать ей в этом могут Япония, Канада, США, Бельгия и Южная Корея – эти государства тоже умеют производить галлий и германий.

Новые правила экспорта галлия и германия из Китая могут обернуться против самой страны. Такое мнение еще летом 2024 г. высказал руководитель американского инвестбанка Hallgarten & Co Кристофер Экклстоун (Christopher Ecclestone). По его словам, китайские ограничения приведут к росту глобальных цен на галлий и германий, но заодно и к тому, что компании со всего мира начнут искать новых поставщиков за пределами КНР.

Подобное уже происходило ранее, когда Китай пытался полностью ограничивать экспорт редкоземельных материалов. Но стоит отметить, что свое видение Экклстоун раскрыл полтора года назад, и за прошедшее время Китай лидерских позиций на рынках германия, сурьмы и галлия не лишился.