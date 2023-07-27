Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

После ввода Китаем экспортных ограничений на поставки галлия и германия США начали судорожно искать новые каналы поставок. У Пентагона острая нехватка галлия, и ему придется добывать его буквально из мусора – из отходов различного производства. Сейчас он ищет подрядчиков, потому что этот металл очень нужен ему, в том числе, для строительства систем противоракетной обороны.

Пентагон отправится на свалку

Пентагон начнет использовать галлий, получаемый в качестве побочного продукта переработки угля и бокситов. Как пишет Bloomberg, Министерство обороны США очень хочет до конца 2023 г. заключить хотя бы один контракт с американским или канадским компаниями на поставку этого металла, добытого именно таким способом. Еще один вариант добычи галлия – его можно найти в продуктах обработки кремниевых пластин, то есть буквально в мусоре, в отработанном сырье.

Раньше основным поставщиком галлия в США был Китай, но он еще в начале июля 2023 г. в ответ на многочисленные американские санкции ввел ограничения на его экспорт, а также на экспорт германия. Оба эти металла используются, в том числе, при производстве микросхем.

У США нет проблем с запасами германия – его у Пентагона в достатке, чего нельзя сказать о галлии, чем и продиктовано стремление поскорее подписать контракт на поставку металла, полученного в качестве побочного продукта компанией не из Азии, а из Нового света.

Зачем Пентагону «жидкий металл»

Галлий, имеющий свойство плавиться от тепла человеческого тела (температура его плавления – около 30 градусов Цельсия), очень нужен Минобороны США. Галлий используется в различной технике, используемой Пентагоном – в радарах, телекоммуникациях и силовых микросхемах. Для Министерства обороны крайне важно иметь достаточные объемы запаса этого металла.

Фото: Министерство обороны США Американские системы ПРО Patriot тоже частично состоят из галлия

Также галлий применяется в корабельных радиолокационных системах ВМФ для противовоздушной и противоракетной обороны. Без него невозможно построить и наземные радиолокационные системы для армии и морской пехоты. Эти системы применяются для обнаружения ракет, артиллерии, минометов, крылатых ракет, а также летательных аппаратом, в том числе беспилотных.

По словам официального представителя Минобороны США Джеффа Юргенсена (Jeff Jurgensen), получение галлия из вторсырья – это более быстрый способ быстрого пополнения запасов данного металла. Сравнивает он его с поставками первичного сырья, то есть с добычей галлия.

Деньги – не главное

Министерство обороны США воздержалось от раскрытия суммы денег, которая будет выделена на контракт (или контракты). Также ведомство не стало уточнять, сколько именно компаний могут стать его подрядчиками и начать поставлять ему галлий.

Переработка угля и бокситов, сырье для обработки кремниевых пластин – не единственный источник галлия. Его также можно добывать из готовых устройств – вышедших из строя или устаревших и списанных, пишет Tom's Hardware. Не исключено, что Пентагон прибегнет и к этому методу.

Что важно, добытый из вторсырья галлий можно очистить от примесей настолько качественно, что он становится пригодным для повторного использования даже в очень чувствительной технике, в том числе и в микроэлектронике. На этом настаивает Александр Холдернесс (Alexander Holderness), аналитик группы оборонных инициатив Центра стратегических и международных исследований.

Как Китай отомстил США

США с 2018 г. пытаются уничтожить экономику Китая, ведя с ним торговую войну. В процессе основной целью американских властей стала китайская ИТ-сфера, которая получает новые санкции едва ли не каждый месяц. Из последнего – изощренные запреты на поставку в КНР оборудования для производства полупроводников, в том числе европейского, а также запчастей для его ремонта и обслуживания.

В начале июля 2023 г. Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия – будучи едва ли не монополистом на этом рынке, он в настоящее время контролирует около 94% и 60% мирового производства галлия и германия соответственно, по данным Tom's Hardware.

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Эти металлы не то чтобы редки, а в некоторых случаях галлий и германий получают как побочные продукты добычи других материалов. Однако Китаю удалось добиться снижения стоимости их производства, что позволило ему продавать это сырье по более низкой в сравнении с другими странами цене. Это и сделало его крупнейшим поставщиком и галлия, и германия.

Новые экспортные правила Китая могут ударить по всем странам, но именно США отреагировали на них раньше остальных. Еще в первых числах июля 2023 г. CNews писал о нехватке галлия на складах Пентагона и невозможности восполнения запасов без радикального пересмотра логистики. Спустя три недели появилась информация о спешных поисках Пентагоном новых поставщиков галлия в пределах Северной Америки, пусть даже этот металл будет добываться из отходов.