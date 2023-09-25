Китай сорвал во всем мире поставки металлов для ИТ. Отгрузка галлия и германия упала до нуля

Экспорт галлия и германия из Китая в августе 2023 г. полностью остановился. КНР – крупнейший поставщик этих металлов, которые используются в самых разных сферах, в том числе в военной и компьютерной. Власти Китая действительно ввели ограничения на экспорт, но дали возможность получения разрешения на вывоз металлов за пределы страны. Почему в августе 2023 г. лицензиями никто не воспользовался, неясно.

Мир остался без китайских металлов

Китай, крупнейший мировой поставщик галлия и германия, до нуля снизил отгрузку обоих металлов в августе 2023 г., пишет портал TechSpot. Это следствие экспортных ограничений, о которых власти страны заявили еще в начале июля 2023 г., и которые вступили в силу 1 августа 2023 г.

Введенные лимиты – это ответ КНР на санкции запада, особенно на непрекращающиеся атаки США на экономику Китая в целом и на ИТ-индустрию в частности. Удар оказался как минимум очень ощутимым – США оказались в числе первых, кого затронули китайские ограничения.

Галлий и германий – это неотъемлемое сырье для производства полупроводников и различного военного оборудования. В частности, без галлия невозможно изготовление качественных радаров противовоздушной и противоракетной обороны для военно-морских сил и для выпуска наземных сенсоров обнаружения ракет, артиллерии, минометов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Фото: 4045 / FreePik Китай - пока еще лидер на рынке галлия и германия , и он пока еще может диктовать свою волю другим странам. Но как долго это продлится?

Ситуация усугубляется тем, что под экспортные ограничения Китая попали не только галлий и германий в их первозданном виде. Власти КНР сделали максимум возможного, чтобы закрыть лазейки для экспортеров металлов и их клиентов, и потому санкции распространяются еще и на химические соединения обоих металлов.

Лицензия, которую не получить

Сложившаяся ситуация с экспортом галлия и германия с территории Китая, вероятно, связана не только в действиями властей страны. Они предусмотрели возможность вывоза металлов за границу и разработали механизм получения лицензий на их экспорт, хотя и со множеством условий, нарушение которых лишает экспортеров возможности заниматься своей работой.

Китайские власти подчеркнули, что некоторые компании все же сумели получить лицензии для экспорта галлия и германия в августе 2023 г. Почему они так и не совершили отгрузку, неизвестно, как неизвестно и то, сколько именно компаний имеют сейчас на руках все необходимые разрешительные документы.

Как пишет Reuters, официальная позиция Китая в данном вопросе такова – ограничения введены «для защиты национальной безопасности и интересов» страны. Однако эксперты не сомневаются, что это именно ответ КНР на нападки Запада, в частности, на ограниченный экспорт в Китай ускорителей для ИИ и оборудования для производства чипов.

Весь мир вертится вокруг Китая

Тот факт, что поставки китайских галлия и германия остановились как минимум на целый месяц, может очень сильно отразиться на рынке этих металлов. Только за первую половину августа 2023 г. цены на них взлетели на 50%, а многие компании, будучи не в состоянии выполнить все условия получения лицензии, были вынуждены остановить работу.

Китай в настоящее время – это крупнейший экспортер и галлия, и германия. В первом случае на него приходятся 94% мировых поставок, а все остальные страны вынуждены делить между собой оставшиеся 6%. С германием зависимость мира от КНР не столь зашкаливающая, но все же очень серьезная – страна обеспечивает 83% мировых поставок этого металла.

Цифровизация страхования: какие новинки внедряют лидеры рынка Цифровизация

Добиться этого Китай смог очень просто – он в течение длительного времени держал очень низкие цены на галлий и германий, вследствие чего компаниям, их закупающим, становилось невыгодно работать с другими странами. Постепенно КНР переманила подавляющее большинство фирм, занимающихся закупкой этих металлов.

Reuters пишет, что Китай экспортировал 36,48 тонны германия с января по август 2023 г., а экспорт галлия за тот же период составил 22,72 тонны. В июле 2023 г. экспорт увеличился – 8,63 тонны германия и 5,15 тонны галлия – это заслуга компаний-экспортеров, попытавшихся максимально заработать в преддверии введения ограничений. В августе 2023 г. Китай не продал ни одной тонны этих металлов на международном рынке.

Все может измениться

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» поддержка ит-отрасли

Столь жесткие ограничения могут сыграть против КНР. Как пишет TechSpot, другие страны хоть и занимают минимальную долю на рынках германия и галлия, но их добычу не прекращают.

К тому же в самом Китае с июля 2023 г. цена на галлий упала на 20%, что стало следствием увеличения складских запасов. И все это на фоне того, как власти КНР жилищным кризисом, самым большим падением экспорта за более чем три года и другими проблемами в своей экономике, в том числе с растущей безработицей среди молодежи.