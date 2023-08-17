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Китай рушит рынок. Галлий для производства чипов и оружия подорожал на 50% за две недели из-за санкций против США

Из-за санкций Китая против США и Европы галлий всего за две недели подорожал на 50%. КНР запрещает вывозить этот металл, а также германий, без специальных экспортных лицензий, которые выдает с большой задержкой на короткие сроки в качестве мести Западу за многочисленные ограничения. Многие компании – экспортеры были вынуждены остановить работу.

Первые серьезные последствия

Ограничение на экспорт галлия и германия, введенные властями Китая 1 августа 2023 г., очень быстро принесли свои плоды. Как пишет Bloomberg, всего за две недели галлий подорожал в полтора раза (на 50%), а его отгрузки из КНР почти остановились.

По информации издания, компании, занимающиеся поставками галлия и германия, стоят в очереди на получение лицензии на вывоз этих металлов из Китая – таковы новые требования местных властей, ставших ответом на санкции США, направленные на уничтожение китайской ИТ-отрасли. И галлий, и германий используются в производстве полупроводников, а также это неотъемлемое сырье для выпуска различного военного оборудования. Галлий, например, применяется в радарах ВМФ на кораблях для противовоздушной и противоракетной обороны, а также в армии и морской пехоте в наземных радарах для обнаружения ракет, артиллерии, минометов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

По оценке многих занятых в бизнесе по продаже металлов компаний, подавших заявку на получение лицензии на экспорт китайских галлия и германия, этот процесс может растянуться на несколько недель. С момента введения ограничений прошло меньше месяца, а мировой рынок обоих металлов уже столкнулся с ограничением поставок.

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Фото: Википедия
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Более того, даже если власти Китая в ближайшие дни выдают всем компаниям разрешение на вывоз металла из страны, это объемы поставок могут не восстановиться в столь же короткие сроки. Дефицит может продлиться и гораздо дольше, и эксперты не называют даже примерные сроки.

Цены продолжат расти

Опрошенные Bloomberg специалисты не сомневаются, что мировой рынок и дальше продолжит отвечать повышением цен на ограничение поставок. «Большинство крупных потребителей (галлия и германия – прим. CNews) за границей имеют запасы материалов, которые могут поддерживать их производство в условиях краткосрочного дефицита предложения», — сказал Дэн Манайг (Dan Manaig), директор по глобальным продажам и стратегии китайского нефтеперерабатывающего завода Wuhan Tuocai Technology Co. По его мнению, первая волна экспортных заявок «создаст еще больше беспокойства по поводу предложения, и рынок отреагирует повышением цен».

Согласно данным Fastmarkets, 9 августа 2023 г. галлий торговался по $400 (38,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 августа 2023 г.) за килограмм. Это самый высокий показатель с середины октября 2022 г.

Почти предельная зависимость

Китай может управлять мировыми ценами на галлий, потому что является почти монополистом на этом рынке. По данным Евросоюза, эта страна производит в пределах 94% мировых объемов данного металла, несмотря на то, что он не входит в число редких элементов на планете.

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Фото: Ivan Aleksic / Unsplash
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Галлий можно получить различными методами, но чаще всего он, как и германий, является побочным продуктом в различных видах производства. Китай смог подмять под себя почти весь рынок благодаря демпингу – ранее он предлагал галлий по более низкой цене в сравнении с конкурентами, что в итоге и сделало его главным поставщиком этого металла.

Но нынешние ограничения, похоже, могут все изменить. Дэн Манайг открыто заявил, что компания Wuhan Tuocai, в которой он работает, была вынуждена полностью остановить вывоз галлия и германия из Китая. По его прогнозам, на получение экспортной лицензии уйдет от шести до восьми недель (от полутора до двух месяцев), а действовать она будет максимум полгода, после чего процесс, по-видимому, придется повторить.

Курс на реабилитацию

От импорта китайского галлия и германия зависят многие другие страны, в том числе США и страны Европы – главные поставщики антикитайских санкций. Например, американские власти давят на правительство Голландии, а оно со своей стороны запрещает голландской компании ASML поставлять в КНР современное оборудование для литографии и ремонтировать отгруженное ранее «железо». ASML – крупнейший в мире игрок на этом рынке.

В настоящее время западные правительства пытаются уменьшить свою зависимость от азиатского гиганта в отношении ряда важнейших полезных ископаемых. Сделать это непросто, поскольку, по оценкам Shanghai Metals Market, до введения ограничений Китай экспортировал от 80 до 90 тонн галлия как такового и 50 тонн оксида галлия в год до введения ограничений. И это лишь около 13% от ежегодных объемов производства – в год КНР получает около 700 тонн галлия.

Сильнее других вопросом борьбы с зависимостью от китайских металлов озаботился Пентагон. Как сообщал CNews, американское Минобороны намерено в кратчайшие сроки найти новых поставщиков галлия и германия, но не в Азии и даже не в Европе, а в Северной Америке – либо в своей стране, либо в Канаде. Будущий подрядчик Пентагона сможет добывать эти металлы хоть из мусора, например, из списанных приборов – современные технологии позволяют получать из них галлий и германий достаточного для повторного использования уровня чистоты.

На ошибках не учатся

Многие эксперты сходятся во мнении, что новые ограничения Китая в итоге принесут стране больше вреда, чем пользы. Так, руководитель американского инвестбанка Hallgarten & Co Кристофер Экклстоун (Christopher Ecclestone) не сомневается, что после роста цен на галлий и германий мир довольно быстро начнет искать новых поставщиков металлов. Вследствие этого КНР станет не менее быстро терять долю рынка, особенно с учетом того, что наладить производство и галлия, и германия, для многих стран не так уж сложно.

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А поскольку металлы эти не столь редки, Китай может оказаться в ситуации, когда его продукция может оказаться невостребованной. В начале прошлого десятилетия эта страна пыталась провернуть подобный трюк, но с гораздо более редкоземельными элементами – сурьмой, вольфрамом и пр. Как и сейчас, власти КНР, воспользовавшись лидерством на этом рынке, ввели ограничения на их экспорт, но привело это вовсе не к тем последствиям, которые они ждали.

Все страны-импортеры редкоземельных китайских материалов очень быстро нашли новых поставщиков за пределами Поднебесной. Также не менее стремительно стала развиваться контрабанда – материалы начали вывозить из Китая нелегально, притом в гигантских объемах, и налоги с такого бизнеса никто платить не собирался.

Георгий Дорофеев

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