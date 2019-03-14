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MRAM Magnetic Random Access Memory eMRAM Magnetoresistive random-access memory Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом



14.03.2019 Samsung начинает поставки eMRAM на базе техпроцесса FD-SOI 28 нм

первой встраиваемой магниторезистивной оперативной памяти (embedded magnetic random access memory, eMRAM) на базе 28-нм технологического процесса FD-SOI (fully-depleted silicon-on-insulator –

17.05.2011 В России построят завод по выпуску магниторезистивной памяти

«Роснано» и французская компания Crocus Technology объявили о заключении соглашения о создании в России производства памяти MRAM нового поколения. В рамках соглашения «Роснано» и Crocus создадут компанию Crocus Nano Electronics (CNE), которая построит в России завод по производству памяти MRAM средней и высок
24.04.2007 В Корее представили сверхскоростной чип памяти MRAM

Министерство науки и технологий Кореи объявило о том, что группой исследователей под руководством профессора Ким Бонг-су из института KAIST была разработана новая технология под названием MRAM (magnetic RAM), которая будет использоваться для изготовления чипов памяти нового поколения, сообщает Nano Letters. MRAM намного превосходит способности современных чипов, поскольку
12.07.2006 Новая память мгновенно загрузит компьютер

Новые микросхемы, созданные по технологии магниторезистивной оперативной памяти (MRAM), сохраняют информацию с помощью магнитных свойств, а не электрических зарядов. В отличие от флэш-памяти, которая также является энергонезависимой, MRAM быстрее выполняет чтение и з
10.07.2006 Американцы создали новый тип энергонезависимой памяти MRAM

Американская компания Freescale объявила о создании чипа магниторезистивной памяти — MRAM (Magnetoresistive RAM). Среди отличительных особенностей MRAM можно выделить высокую скорость чтения и записи, сравнимую с памятью Static RAM, а также высокий уровень интеграции яче
25.06.2004 Infineon и IBM представили 16-мегабитную память MRAM

Infineon Technologies и представили 16-Мбитный чип магнитно-резистивной оперативной памяти (MRAM), самый емкий в своем классе, сообщает NE Asia Online. Магнитно-резистивная память обладает более высокими скоростными характеристиками, чем NAND и NOR флэш,- в миллион раз быстрее записыв
25.12.2003 2004: 10 технологий, которые потрясут мир

Philips уже продвигает на рынок свою линейку светодиодных лампочек Luxeon, которые служат в 10-50 раз дольше привычных ламп накаливания, потребляя при этом на 80% меньше энергии. Компьютерная память MRAM: Технология магнитной памяти с произвольной выборкой (хоть пока и теоретически) более чем в 1 тыс. раз быстрее ныне существующей энергонезависимой флэш-памяти и примерно в 10 раз быстрее D
25.12.2003 2004: 10 технологий, которые потрясут мир

Philips уже продвигает на рынок свою линейку светодиодных лампочек Luxeon, которые служат в 10-50 раз дольше привычных ламп накаливания, потребляя при этом на 80% меньше энергии. Компьютерная память MRAM: Технология магнитной памяти с произвольной выборкой (хоть пока и теоретически) более чем в 1 тыс. раз быстрее ныне существующей энергонезависимой флэш-памяти и примерно в 10 раз быстрее D
03.10.2003 MRAM-память станет элементом логических устройств

вместить эти два процесса. Для этого они предложили новый подход, основанный на использовании магниторезистивных элементов памяти. Напомним, что первые магниторезистивные элементы оперативной памяти (MRAM) были представлены компанией Motorola в 2001 г. MRAM-память сочетает в себе все достоинства используемых сегодня типов памяти: она обладает высокой скоростью работы, характерной для
03.10.2003 MRAM-память станет элементом логических устройств

вместить эти два процесса. Для этого они предложили новый подход, основанный на использовании магниторезистивных элементов памяти. Напомним, что первые магниторезистивные элементы оперативной памяти (MRAM) были представлены компанией Motorola в 2001 г. MRAM-память сочетает в себе все достоинства используемых сегодня типов памяти: она обладает высокой скоростью работы, характерной для
10.06.2003 IBM и Infineon: компьютеры будут включаться, как свет

Компьютер с MRAM сможет загружаться практически мгновенно. Это будет похоже на включение света, утверждает IBM. MRAM работает аналогично флэш-памяти, то есть сохраняет информацию даже в случае отклю
16.09.2002 NEC и Toshiba будут производить память MRAM

говора о сотрудничестве, в рамках которого будет проведена разработка чипов памяти нового поколения MRAM (Magnetic Random Access Memory). Общий объем инвестиций, который планируется вложить в р
07.12.2000 IBM и Infineon разработали чипы оперативной памяти принципиально нового типа

on Technologies занимаются совместной разработкой нового типа памяти Magnetic Random Access Memory (MRAM), который сможет заменить использующиеся ныне. В отличие от нынешних чипов памяти, испол
25.07.2000 USTC разработала магниторезистивную память - MRAM

chnology Corp. (USTC) сообщила об успешной разработке памяти Magnetoresistive Random Access Memory (MRAM) (магниторезистивной памяти с произвольным доступом), пригодной для коммерческого внедре

Публикаций - 53, упоминаний - 64

MRAM и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9460 19
Lenovo Motorola 3503 11
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 8
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 408 8
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 14 7
Toshiba Corporation 2934 7
Intel Corporation 12258 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 4
Samsung Electronics 10331 3
Qualcomm Technologies 1841 3
NetApp - Network Appliance 640 2
Microsoft Corporation 24753 2
Google LLC 11891 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
Philips 2059 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1485 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
IBM Life Sciences 5 2
Motorola Inc 1148 2
Spiceworks Community 11 1
Shanghai Huali Microelectronics Corporation - HLMC 4 1
Quantum Corp 5 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Dell EMC 5039 1
Broadcom - VMware 2393 1
Ростелеком 9844 1
Nutanix 102 1
Yandex - Яндекс 7558 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 1
Sony 6561 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
SanDisk 320 1
Сонет 169 1
Globalstar - Глобалстар 183 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 308 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Blackstone Group 45 2
Michelin - Мишлен 32 2
Tesco 82 2
Prada 55 2
United Colors of Benetton 38 2
Лента - Сеть розничной торговли 2119 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 878 2
Carlyle Group 24 2
Delta Air Lines - авиакомпания 88 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1661 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2736 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1404 1
MLU B.V. 14 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
ADV Group 5 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 372 1
Дельта-капитал ИК - Дельта Кэпитал Менеджмент 2 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 6
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 481 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2200 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2962 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2788 1
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Громов Тимофей 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 17
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Nature 813 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 3
Dow Jones - MarketWatch 333 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 2
Scientific American 80 2
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PhysicsWeb 180 2
NE Asia Online 313 1
VNUNet.com 214 1
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