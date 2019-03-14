«Роснано» и французская компания Crocus Technology объявили о заключении соглашения о создании в России производства памяти MRAM нового поколения. В рамках соглашения «Роснано» и Crocus создадут компанию Crocus Nano Electronics (CNE), которая построит в России завод по производству памяти MRAM средней и высок

Министерство науки и технологий Кореи объявило о том, что группой исследователей под руководством профессора Ким Бонг-су из института KAIST была разработана новая технология под названием MRAM (magnetic RAM), которая будет использоваться для изготовления чипов памяти нового поколения, сообщает Nano Letters. MRAM намного превосходит способности современных чипов, поскольку

Новые микросхемы, созданные по технологии магниторезистивной оперативной памяти ( MRAM ), сохраняют информацию с помощью магнитных свойств, а не электрических зарядов. В отличие от флэш-памяти, которая также является энергонезависимой, MRAM быстрее выполняет чтение и з

Infineon Technologies и представили 16-Мбитный чип магнитно-резистивной оперативной памяти ( MRAM ), самый емкий в своем классе, сообщает NE Asia Online. Магнитно-резистивная память обладает более высокими скоростными характеристиками, чем NAND и NOR флэш,- в миллион раз быстрее записыв