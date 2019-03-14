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MRAM Magnetic Random Access Memory eMRAM Magnetoresistive random-access memory Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом
|14.03.2019
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Samsung начинает поставки eMRAM на базе техпроцесса FD-SOI 28 нм
первой встраиваемой магниторезистивной оперативной памяти (embedded magnetic random access memory, eMRAM) на базе 28-нм технологического процесса FD-SOI (fully-depleted silicon-on-insulator –
|17.05.2011
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В России построят завод по выпуску магниторезистивной памяти
«Роснано» и французская компания Crocus Technology объявили о заключении соглашения о создании в России производства памяти MRAM нового поколения. В рамках соглашения «Роснано» и Crocus создадут компанию Crocus Nano Electronics (CNE), которая построит в России завод по производству памяти MRAM средней и высок
|24.04.2007
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В Корее представили сверхскоростной чип памяти MRAM
Министерство науки и технологий Кореи объявило о том, что группой исследователей под руководством профессора Ким Бонг-су из института KAIST была разработана новая технология под названием MRAM (magnetic RAM), которая будет использоваться для изготовления чипов памяти нового поколения, сообщает Nano Letters. MRAM намного превосходит способности современных чипов, поскольку
|12.07.2006
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Новая память мгновенно загрузит компьютер
Новые микросхемы, созданные по технологии магниторезистивной оперативной памяти (MRAM), сохраняют информацию с помощью магнитных свойств, а не электрических зарядов. В отличие от флэш-памяти, которая также является энергонезависимой, MRAM быстрее выполняет чтение и з
|10.07.2006
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Американцы создали новый тип энергонезависимой памяти MRAM
Американская компания Freescale объявила о создании чипа магниторезистивной памяти — MRAM (Magnetoresistive RAM). Среди отличительных особенностей MRAM можно выделить высокую скорость чтения и записи, сравнимую с памятью Static RAM, а также высокий уровень интеграции яче
|25.06.2004
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Infineon и IBM представили 16-мегабитную память MRAM
Infineon Technologies и представили 16-Мбитный чип магнитно-резистивной оперативной памяти (MRAM), самый емкий в своем классе, сообщает NE Asia Online. Магнитно-резистивная память обладает более высокими скоростными характеристиками, чем NAND и NOR флэш,- в миллион раз быстрее записыв
|25.12.2003
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2004: 10 технологий, которые потрясут мир
Philips уже продвигает на рынок свою линейку светодиодных лампочек Luxeon, которые служат в 10-50 раз дольше привычных ламп накаливания, потребляя при этом на 80% меньше энергии. Компьютерная память MRAM: Технология магнитной памяти с произвольной выборкой (хоть пока и теоретически) более чем в 1 тыс. раз быстрее ныне существующей энергонезависимой флэш-памяти и примерно в 10 раз быстрее D
|25.12.2003
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2004: 10 технологий, которые потрясут мир
Philips уже продвигает на рынок свою линейку светодиодных лампочек Luxeon, которые служат в 10-50 раз дольше привычных ламп накаливания, потребляя при этом на 80% меньше энергии. Компьютерная память MRAM: Технология магнитной памяти с произвольной выборкой (хоть пока и теоретически) более чем в 1 тыс. раз быстрее ныне существующей энергонезависимой флэш-памяти и примерно в 10 раз быстрее D
|03.10.2003
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MRAM-память станет элементом логических устройств
вместить эти два процесса. Для этого они предложили новый подход, основанный на использовании магниторезистивных элементов памяти. Напомним, что первые магниторезистивные элементы оперативной памяти (MRAM) были представлены компанией Motorola в 2001 г. MRAM-память сочетает в себе все достоинства используемых сегодня типов памяти: она обладает высокой скоростью работы, характерной для
|03.10.2003
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MRAM-память станет элементом логических устройств
вместить эти два процесса. Для этого они предложили новый подход, основанный на использовании магниторезистивных элементов памяти. Напомним, что первые магниторезистивные элементы оперативной памяти (MRAM) были представлены компанией Motorola в 2001 г. MRAM-память сочетает в себе все достоинства используемых сегодня типов памяти: она обладает высокой скоростью работы, характерной для
|10.06.2003
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IBM и Infineon: компьютеры будут включаться, как свет
Компьютер с MRAM сможет загружаться практически мгновенно. Это будет похоже на включение света, утверждает IBM. MRAM работает аналогично флэш-памяти, то есть сохраняет информацию даже в случае отклю
|16.09.2002
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NEC и Toshiba будут производить память MRAM
говора о сотрудничестве, в рамках которого будет проведена разработка чипов памяти нового поколения MRAM (Magnetic Random Access Memory). Общий объем инвестиций, который планируется вложить в р
|07.12.2000
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IBM и Infineon разработали чипы оперативной памяти принципиально нового типа
on Technologies занимаются совместной разработкой нового типа памяти Magnetic Random Access Memory (MRAM), который сможет заменить использующиеся ныне. В отличие от нынешних чипов памяти, испол
|25.07.2000
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USTC разработала магниторезистивную память - MRAM
chnology Corp. (USTC) сообщила об успешной разработке памяти Magnetoresistive Random Access Memory (MRAM) (магниторезистивной памяти с произвольным доступом), пригодной для коммерческого внедре
MRAM и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6295 1
|NewsFactor 127 4
|Applied Physics Letters 34 4
|Nature 813 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 3
|Dow Jones - MarketWatch 333 2
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|Scientific American 80 2
|Ведомости 1052 2
|PhysicsWeb 180 2
|NE Asia Online 313 1
|VNUNet.com 214 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|Chicago Tribune 13 1
|New Scientist 1448 1
|Nature Electronics 4 1
|EE Times 158 1
|Госрасходы - портал 69 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1011 1
|IDC - International Data Corporation 4912 3
|Gartner - Гартнер 3566 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
|Grand View Research 19 1
|Reports and Data 4 1
|Market Research Future 9 1
|IHS iSuppli 397 1
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