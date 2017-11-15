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РВК С-Групп Венчурс S-Group Ventures (SGV)

СОБЫТИЯ

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15.11.2017 «Вокорд» представила мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable 1
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету 1
27.07.2017 «Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica 1
27.06.2017 Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST 1
21.06.2017 «Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц 1
06.06.2017 «Вокорд-Трафик» получил новый интерфейс для удаленной настройки 1
19.04.2017 Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы 1
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО 1
16.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок новое комплексное решение для контроля и управления доступом 1
02.03.2017 «Вокорд» интегрировала распознавание лиц в ПО для цифрового анализа «Вокорд Видеоэксперт» 1
20.02.2017 «Вокорд» упростил лицензирование системы обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion 1
26.01.2017 «Вокорд» создал версию «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка 1
10.11.2016 «Вокорд» представит облачный сервис биометрического распознавания лиц 1
27.10.2016 Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 1
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google 1
21.07.2016 «Вокорд» представила новую версию Vocord FaceControl 3D для пунктов пограничного контроля 1
14.07.2016 «Вокорд» предлагает банкам новое комплексное решение на базе системы распознавания лиц Vocord FaceControl 1
07.07.2016 «Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion 1
30.06.2016 «Вокорд» переводит системы Vocord FaceControl на нейронно-сетевой алгоритм распознавания лиц 1
24.06.2016 «Вокорд» выводит на рынок Индии типовое решение для оптимизации бизнес-процессов среднего бизнеса 1
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
30.03.2016 Система видеонаблюдения и видеоаналитики Vocord Tahion интегрирована в ERP-систему «Юлмарта» 1
30.06.2014 «Сколково» и РВК вложили 40 млн руб. в антенну для смартфонов 2
06.11.2012 Проект «Нанооптик Девайсез» по разработке оптических микрочипов получил 30 млн руб. от фонда «Сколково» 1
03.10.2012 «Сонда Про» получила статус резидента «Сколково» 2
14.09.2012 «Сонда Технолоджи» запустила «Школьное окно» в Нижнем Тагиле 1
28.04.2012 В России разработали необычную систему 3D-распознавания лиц. ВИДЕО 1
18.08.2011 Венчурный фонд РВК «С-Групп Венчурс» инвестирует в разработчика антенн нового поколения «Бисант» 3
18.05.2011 Чубайс открыл первое нанопроизводство в Москве. ФОТО 1
08.09.2010 Пайщики фонда «С-Групп Венчурс» заключили опционное соглашение 1
22.09.2009 Фонд РВК и S-Group Capital инвестировал $3 млн в мобильные проекторы 1
28.08.2008 Зарегистрированы 5 новых фондов РВК 1

Публикаций - 34, упоминаний - 38

РВК С-Групп Венчурс и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 24
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 3
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 1
Максвелл Биотех - Фотоникс - Фурье Фотоникс - ФФ 6 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Нанооптика - Нанооптик Девайсез - НОД 3 1
SenseTime 7 1
Ростелеком 10948 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
3DiVi - Тридиви 15 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 1
Samtech InfoNet 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Rank One Computing 6 1
Dermalog 6 1
VCognition 6 1
Neurotechnology 6 1
ISTIMA-Systems - ИСТА-Системс 2 1
РВК - Российская венчурная компания 571 34
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 25
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Tamir Fishman CIG Russia Fund - Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд 5 1
ЦентрИнвест 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Лидер УК 25 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 1
Vocord FaceControl 39 12
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 7
Vocord Видеоэксперт 7 4
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google Android 15244 2
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 2
Google Android SDK 37 1
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 1
Vocord ParkingControl 7 1
Vocord FaceMatica 5 1
Microsoft Windows 16882 1
Vocord Android SDK 4 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Nvidia Jetson 47 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
Google FaceNet 6 1
Vocord NetCam 28 1
Vocord DeepVo1 2 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 1
Векилов Тимур 28 8
Кадейшвили Алексей 16 4
Рязанцев Ян 29 3
Якушев Владимир 21 2
Гонноченко Алексей 8 1
Корнеев Александр 11 1
Прохоров Михаил 41 1
Караваев Игорь 12 1
Коробов Алексей 19 1
Цыганков Михаил 7 1
Кузнецов Геннадий 4 1
Шуренков Сергей 1 1
Громов Тимофей 1 1
Карпунин Геннадий 1 1
Чубайс Анатолий 222 1
Кузьмичев Вячеслав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Казахстан - Республика 6048 4
Индия - Bharat 5870 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Европа 24964 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Япония 13807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Литва - Литовская Республика 673 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Спорт - Футбол 776 1
РБК Инновации 47 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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