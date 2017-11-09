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Vocord Видеоэксперт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.11.2017 «Вокорд» поставит ПО для анализа фото- и видеоматериалов в крупнейшие регионы РФ 2
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО 1
02.03.2017 «Вокорд» интегрировала распознавание лиц в ПО для цифрового анализа «Вокорд Видеоэксперт» 1
26.01.2017 «Вокорд» создал версию «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка 1
28.11.2016 «Вокорд Видеоэксперт» будет применяться лабораториями судебной экспертизы МЮ РФ 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Vocord Видеоэксперт и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 6
SenseTime 7 1
Ростелеком 10948 1
Huawei 4677 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 4
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минюст РФ - РФЦСЭ - Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 3
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Vocord FaceControl 39 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 2
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 2
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 1
Vocord ParkingControl 7 1
Nvidia Jetson 47 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
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Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
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Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
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