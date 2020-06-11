Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Vocord FaceControl

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
31.10.2018 Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты 1
13.09.2018 SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях 1
24.04.2018 «ИСТА-Системс» объявила об интеграции VOCORD FaceControl с системой ISTIMA-RTLS 1
23.03.2018 «Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц 1
26.10.2017 В ледовом дворце «Витязь» внедрена многоуровневая система безопасности 1
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах 1
21.06.2017 «Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц 1
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах 1
11.05.2017 «Вокорд» увеличил отрыв от конкурентов по точности распознавания лиц 1
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО 2
30.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения 1
16.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок новое комплексное решение для контроля и управления доступом 1
12.12.2016 «Вокорд» и R-ID представили облачные сервисы как инструмент аналитики для ритейла 1
10.11.2016 «Вокорд» представит облачный сервис биометрического распознавания лиц 1
27.10.2016 Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 2
06.10.2016 Технологии «Вокорда» заинтересовали крупный бизнес США и Канады 2
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google 2
21.07.2016 «Вокорд» представила новую версию Vocord FaceControl 3D для пунктов пограничного контроля 2
14.07.2016 «Вокорд» предлагает банкам новое комплексное решение на базе системы распознавания лиц Vocord FaceControl 1
30.06.2016 «Вокорд» переводит системы Vocord FaceControl на нейронно-сетевой алгоритм распознавания лиц 2
24.06.2016 «Вокорд» выводит на рынок Индии типовое решение для оптимизации бизнес-процессов среднего бизнеса 1
21.03.2016 Система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечила безопасность Кубка мира по биатлону в Югре 1
13.01.2016 Система распознавания лиц Vocord FaceControl включена в Реестр импортозамещения 1
16.12.2015 Система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечивает безопасность спортивного комплекса «Арена Омск» 1
23.11.2015 Система распознавания лиц Vocord FaceControl интегрирована с ГИС ArcGIS 1
20.11.2014 Система распознавания лиц Vocord FaceControl выходит на рынок ритейла 1
06.11.2014 Системы распознавания лиц Vocord FaceControl и Vocord FaceControl 3D функционируют на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана 2
05.08.2014 Система распознавания лиц Vocord FaceControl научилась классифицировать людей по полу и возрасту 1
30.06.2014 Система Vocord FaceControl «научилась» фиксировать людей, скрывающих лица от камер 2
28.04.2012 В России разработали необычную систему 3D-распознавания лиц. ВИДЕО 2
28.05.2010 «Вокорд» создал технологию реконструкции 3D-моделей с использованием Nvidia Quadro 1
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 1
07.08.2007 Vocord разрабатывает «стереозрение» для систем биометрии 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

Vocord FaceControl и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 38
Nvidia Corp 4002 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 4
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
Google LLC 12690 2
Болид НВП - Bolid 104 2
ISTIMA-Systems - ИСТА-Системс 2 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Сигурд-Айти - Sigur 29 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 27 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
Samtech InfoNet 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Rank One Computing 6 1
Dermalog 6 1
VCognition 6 1
Neurotechnology 6 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
ASSA Abloy 15 1
Esri 176 1
Аргус-Спектр 19 1
SKIDATA - Скидата 4 1
JVC Kenwood 422 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
Формула Безопасности ФПК - Финансово-промышленной корпорация 11 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Lampertz 16 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Parsec 19 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
ААМ Системз - AAM Systems 46 1
Интегра-С Консорциум 18 1
SenseTime 7 1
РВК - Российская венчурная компания 571 13
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 12
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 12
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Лидер УК 25 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 1
Hugo Boss 9 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
Биатлонный центр Ханты-Мансийска - Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 33
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 15
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
Vocord NetCam 28 13
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 7
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 6
Nvidia Jetson 47 3
Vocord Видеоэксперт 7 2
Vocord NanoFace 2 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 2
Vocord ParkingControl 7 2
Vocord Avantpost 9 2
Vocord FaceMatica 5 2
Google Android 15244 2
Vocord Android SDK 4 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
Intel Core Quad 123 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Google FaceNet 6 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Vocord DeepVo1 2 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
NtechLab FaceN 4 1
ITV Face-интеллект 7 1
ISTIMA-Systems - ISTIMA-RTLS 1 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 2 1
Nvidia GTC 4 1
DSSL Trassir 40 1
Vocord StreamLogic 4 1
Vocord VideoWall 2 1
Vocord DigiFlow 3 1
ASBIS Prestigio GeoVision 17 1
ITV SCADA-Интеллект 1 1
ITV Group - АТМ-Интеллект 4 1
Linux OS 11533 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
NtechLab FindFace 56 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Векилов Тимур 28 15
Кадейшвили Алексей 16 9
Кравченко Константин 101 2
Провоторов Александр 158 1
Коробков Александр 7 1
Биветски Андрей 14 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Кузьмичев Вячеслав 3 1
Гонноченко Алексей 8 1
Геклер Алена 30 1
Святенко Инна 10 1
Хитров Михаил 26 1
Кузнецов Геннадий 4 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Сурьенков Сергей 1 1
Бовыкин Сергей 3 1
Разумков Артем 3 1
Ефимова Мария 4 1
Соломанидин Геннадий 4 1
Куделькин Владимир 3 1
Пасько Владимир 1 1
Аврясова Ольга 4 1
Ханин Александр 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Индия - Bharat 5870 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Канада 5082 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Индонезия - Республика 1058 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 2
США - Флорида 786 2
Индийский океан - Персидский залив 234 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Blacklist - Чёрный список 713 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Дневной свет - Дневное освещение 146 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Markets&Markets Research 113 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
МГТУ НИИЦ БТ - Научно-исследовательский и испытательный центр биометрической техники имени Н.Э. Баумана 1 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще