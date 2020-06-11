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Vocord FaceControl


11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
31.10.2018 Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты 2
13.09.2018 SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях 2
24.04.2018 «ИСТА-Системс» объявила об интеграции VOCORD FaceControl с системой ISTIMA-RTLS 4
23.03.2018 «Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц 1
26.10.2017 В ледовом дворце «Витязь» внедрена многоуровневая система безопасности 1
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах 1
21.06.2017 «Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц 1
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах 1
11.05.2017 «Вокорд» увеличил отрыв от конкурентов по точности распознавания лиц 3
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО 3
30.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения 2
16.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок новое комплексное решение для контроля и управления доступом 3
12.12.2016 «Вокорд» и R-ID представили облачные сервисы как инструмент аналитики для ритейла 4
10.11.2016 «Вокорд» представит облачный сервис биометрического распознавания лиц 4
27.10.2016 Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера 4
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 9
06.10.2016 Технологии «Вокорда» заинтересовали крупный бизнес США и Канады 2
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google 2
21.07.2016 «Вокорд» представила новую версию Vocord FaceControl 3D для пунктов пограничного контроля 6
14.07.2016 «Вокорд» предлагает банкам новое комплексное решение на базе системы распознавания лиц Vocord FaceControl 6
30.06.2016 «Вокорд» переводит системы Vocord FaceControl на нейронно-сетевой алгоритм распознавания лиц 2
24.06.2016 «Вокорд» выводит на рынок Индии типовое решение для оптимизации бизнес-процессов среднего бизнеса 1
21.03.2016 Система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечила безопасность Кубка мира по биатлону в Югре 1
13.01.2016 Система распознавания лиц Vocord FaceControl включена в Реестр импортозамещения 1
16.12.2015 Система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечивает безопасность спортивного комплекса «Арена Омск» 6
23.11.2015 Система распознавания лиц Vocord FaceControl интегрирована с ГИС ArcGIS 2
20.11.2014 Система распознавания лиц Vocord FaceControl выходит на рынок ритейла 5
06.11.2014 Системы распознавания лиц Vocord FaceControl и Vocord FaceControl 3D функционируют на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана 3
05.08.2014 Система распознавания лиц Vocord FaceControl научилась классифицировать людей по полу и возрасту 6
30.06.2014 Система Vocord FaceControl «научилась» фиксировать людей, скрывающих лица от камер 1
28.04.2012 В России разработали необычную систему 3D-распознавания лиц. ВИДЕО 1
28.05.2010 «Вокорд» создал технологию реконструкции 3D-моделей с использованием Nvidia Quadro 1
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 2

Публикаций - 36, упоминаний - 96

Vocord FaceControl упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Vocord - Вокорд 99 29
Nvidia Corp 2052 3
Google LLC 7210 2
SAP SE 3230 1
Facebook 3769 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Microsoft Corporation 11253 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Болид НВП - Bolid 27 1
ISTIMA-Systems - ИСТА-Системс 2 1
Лидер-инновации 27 11
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 11
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
X5 Group 601 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 1
IKEA - ИКЕА 83 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 393 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 584 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 10 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Сервер - Серверные платформы 170 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
3G - Стандарт мобильной связи 3762 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Nvidia GeForce GTX 2095 4
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 3
Google Android 10752 2
Vocord Android SDK 4 2
Vocord NetCam 18 2
Vocord Видеоэксперт 6 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
NtechLab FindFace 26 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 2 1
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 3 1
Esri ArcGIS 108 1
NtechLab FaceN 3 1
ISTIMA-Systems - ISTIMA-RTLS 1 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 1 1
Nvidia GTC 2 1
Векилов Тимур 28 7
Кравченко Константин 65 2
Ханин Александр 42 1
Коробков Александр 6 1
Кадейшвили Алексей 14 1
Биветски Андрей 14 1
Гонноченко Алексей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Казахстан - Республика 2665 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Европа 3804 2
Индия - Республика 2188 2
Россия - Ханты-Мансийск 119 2
Индонезия - Джакарта 3 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Россия - Калининградская область 547 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 681 1
Россия - Пермь 750 1
Испания - Королевство 1265 1
Украина 3431 1
Индонезия - Республика 389 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Бельгия - Королевство 403 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Markets&Markets Research 78 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772357, в очереди разбора - 676039.
Создано именных указателей - 46354.
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