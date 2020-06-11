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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Vocord FaceControl
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Публикаций - 36, упоминаний - 96
Vocord FaceControl упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Векилов Тимур 28 7
|Кравченко Константин 65 2
|Ханин Александр 42 1
|Коробков Александр 6 1
|Кадейшвили Алексей 14 1
|Биветски Андрей 14 1
|Гонноченко Алексей 6 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772357, в очереди разбора - 676039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772357, в очереди разбора - 676039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru