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Nvidia Metropolis аналитическая платформа для работы с видео
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|ИИ заменит 80% людей на заводах 1
|20.09.2017
|Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
Nvidia Metropolis и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3568 1
|Vocord - Вокорд 183 1
|VisionLabs - ВижнЛабс 227 1
|Кадейшвили Алексей 15 1
|Ханин Александр 49 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
|Европа 24371 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 1
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