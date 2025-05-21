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Nvidia Metropolis аналитическая платформа для работы с видео


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 ИИ заменит 80% людей на заводах 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Nvidia Metropolis и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3568 1
Vocord - Вокорд 183 1
VisionLabs - ВижнЛабс 227 1
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Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 1
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Vocord NetCam 27 1
Vocord FaceControl 38 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Кадейшвили Алексей 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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