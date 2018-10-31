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Vocord NetCam

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.10.2018 Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты 1
05.06.2018 «Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops 1
23.03.2018 «Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц 5
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC 2
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
24.06.2016 «Вокорд» выводит на рынок Индии типовое решение для оптимизации бизнес-процессов среднего бизнеса 1
13.01.2016 Система распознавания лиц Vocord FaceControl включена в Реестр импортозамещения 1
16.12.2015 Система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечивает безопасность спортивного комплекса «Арена Омск» 1
20.11.2014 Система распознавания лиц Vocord FaceControl выходит на рынок ритейла 1
06.11.2014 Системы распознавания лиц Vocord FaceControl и Vocord FaceControl 3D функционируют на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана 1
05.08.2014 Система распознавания лиц Vocord FaceControl научилась классифицировать людей по полу и возрасту 1
08.07.2014 «Вокорд» оснащает перекрестки города Омск системой Vocord Traffic 1
08.07.2013 «Вокорд» представила систему контроля автомобильных парковок 1
28.05.2010 «Вокорд» создал технологию реконструкции 3D-моделей с использованием Nvidia Quadro 1
31.07.2008 «Вокорд» представил мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД 1
11.02.2008 Vocord Phobos установили на самолете «Сухой Superjet 100» 1
17.10.2007 «Вокорд» разработал новый продукт для видеонаблюдения 1
11.09.2007 «Вокорд» представил систему видеоконтроля автопарковки 1
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 1
30.08.2007 «Вокорд» пополнил серию камер NetCam 4
07.08.2007 Vocord разрабатывает «стереозрение» для систем биометрии 1
26.07.2007 Vocord выпустил новый видеоакселлератор 1
03.07.2007 «Вокорд» повысил эффективность межкадрового режима сжатия 1
19.06.2007 «Вокорд» выпустил новую серию мегапиксельных видеокамер 3
15.02.2007 Компания «Вокорд» представила аппаратно-программный комплекс Tahion 1
05.02.2007 «Вокорд» разработал новый формат видеокомпрессии 1
14.12.2006 "Вокорд Телеком" представил новую серию цифровых камер для систем видеонаблюдения 1

Публикаций - 28, упоминаний - 38

Vocord NetCam и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 27
Nvidia Corp 4002 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
JVC Kenwood 422 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 1
SenseTime 7 1
Ростелеком 10948 1
Huawei 4677 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
Canon 1439 1
Sony 6739 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
3data - 3дата 104 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 1
Cypress Semiconductor 65 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
РВК - Российская венчурная компания 571 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Совкомбанк Совесть 279 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 20
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 13
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 7
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Vocord FaceControl 39 13
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Nvidia Jetson 47 4
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Vocord Avantpost 9 3
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ITV Group - АТМ-Интеллект 4 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
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FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
МГТУ НИИЦ БТ - Научно-исследовательский и испытательный центр биометрической техники имени Н.Э. Баумана 1 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 2
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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