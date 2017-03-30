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Vocord ParkingControl

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения 1
19.08.2014 «Вокорд» и Axis Communications создали интеллектуальную систему Vocord ParkingControl 1
18.04.2014 «Вокорд» предложила новое интеллектуальное решение для контроля въезда и выезда с парковок 1
08.07.2013 «Вокорд» представила систему контроля автомобильных парковок 1
21.04.2008 Решения «Вокорд» появятся в Германии 1
11.09.2007 «Вокорд» представил систему видеоконтроля автопарковки 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Vocord ParkingControl и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 7
Huawei - Игл софтлаб 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Huawei 4677 1
Ростелеком 10948 1
SenseTime 7 1
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 40 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 4
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 4
Vocord NetCam 28 3
Vocord FaceControl 39 2
Nvidia Jetson 47 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
Vocord Видеоэксперт 7 1
Vocord FaceMatica 5 1
Векилов Тимур 28 3
Кузьмичев Владимир 2 1
Кузьмичев Вячеслав 3 1
Кадейшвили Любовь 2 1
Кадейшвили Алексей 16 1
Аврясова Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Индонезия - Джакарта 56 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Индия - Bharat 5870 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
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