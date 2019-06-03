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Huawei Игл софтлаб

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2019 Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Huawei и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 2
Vocord - Вокорд 185 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Google LLC 12690 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
SenseTime 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Ростелеком 10948 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
Vocord DeepVo1 2 1
Nvidia Jetson 47 1
Google Android 15244 1
Vocord ParkingControl 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Vocord Android SDK 4 1
Кузьмичев Вячеслав 3 2
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Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Казахстан - Республика 6048 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Индия - Bharat 5870 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Ведомости 1466 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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