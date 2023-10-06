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Кузьмичев Вячеслав

СОБЫТИЯ


06.10.2023 Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS 1
03.06.2019 Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кузьмичев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei - Игл софтлаб 2 2
Ростелеком 10948 2
Huawei 4677 2
Vocord - Вокорд 185 2
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
Tevian - Технологии видеоанализа 10 1
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 1
SenseTime 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Hikvision - Хиквижн 73 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Google LLC 12690 1
РВК - Российская венчурная компания 571 2
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Nvidia Jetson 47 1
Vocord NetCam 28 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 1
Vocord DeepVo1 2 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Vocord Видеоэксперт 7 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Vocord ParkingControl 7 1
Vocord FaceMatica 5 1
Google Android 15244 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Vocord Android SDK 4 1
Vocord FaceControl 39 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Кадейшвили Алексей 16 2
Кузьмичев Владимир 2 2
Кадейшвили Любовь 2 2
Генин Олег 1 1
Дрозман Илья 8 1
Кутузов Максим 24 1
Воропаева Екатерина 22 1
Асланян Сергей 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Индонезия - Джакарта 56 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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