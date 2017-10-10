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Vocord FaceMatica

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.10.2017 «Вокорд» представила сервис распознавания лиц Vocord FaceMatica 1
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
27.07.2017 «Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Vocord FaceMatica и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 4
Nvidia Corp 4002 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
Huawei 4677 1
Ростелеком 10948 1
SenseTime 7 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 213 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Nvidia Jetson 47 2
Vocord NetCam 28 2
Vocord FaceControl 39 2
Vocord NanoFace 2 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 2 1
Vocord ParkingControl 7 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 1
Google Android 15244 1
Кадейшвили Алексей 16 1
Кузьмичев Вячеслав 3 1
Ханин Александр 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Европа 24964 1
Казахстан - Республика 6048 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Английский язык 7030 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 3
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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