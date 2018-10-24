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Vocord Tahion Vocord SET Prisma Tahion Vocord IPtel

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.10.2018 Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
19.04.2017 Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы 1
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО 1
30.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения 1
20.02.2017 «Вокорд» упростил лицензирование системы обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion 1
10.11.2016 «Вокорд» представит облачный сервис биометрического распознавания лиц 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 1
07.07.2016 «Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion 1
30.03.2016 Система видеонаблюдения и видеоаналитики Vocord Tahion интегрирована в ERP-систему «Юлмарта» 1
20.05.2014 «Вокорд» обновил систему обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion 1
18.04.2014 «Вокорд» предложила новое интеллектуальное решение для контроля въезда и выезда с парковок 1
08.07.2013 «Вокорд» представила систему контроля автомобильных парковок 1
26.03.2009 В Самаре заработала система видеонаблюдения 1
17.06.2008 Intelvision выпустил IP-SmartUnity 1
14.12.2007 Vocord Tahion будет охранять правопорядок в столице Башкирии 1
27.11.2007 Прокси-сервер Vocord NetScale достиг рекордной производительности 1
02.10.2007 Терминалы Сбербанка в Барнауле оборудовали видеонаблюдением 1
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 2
03.07.2007 «Вокорд» повысил эффективность межкадрового режима сжатия 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1
15.02.2007 Компания «Вокорд» представила аппаратно-программный комплекс Tahion 2

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Vocord Tahion и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 21
Открытые технологии 732 2
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
ASSA Abloy 15 1
Аргус-Спектр 19 1
Болид НВП - Bolid 104 1
JVC Kenwood 422 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
Формула Безопасности ФПК - Финансово-промышленной корпорация 11 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Lampertz 16 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
ААМ Системз - AAM Systems 46 1
Интегра-С Консорциум 18 1
SenseTime 7 1
Ростелеком 10948 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
Intel Corporation 12811 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Sony 6739 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Nvidia Corp 4002 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
РВК - Российская венчурная компания 571 8
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 7
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Самарский метрополитен 2 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 19
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 65 1
Vocord FaceControl 39 7
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 6
Vocord Avantpost 9 5
Vocord NetCam 28 5
Vocord ParkingControl 7 4
Vocord Видеоэксперт 7 2
Vocord StreamLogic 4 2
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 2
Vocord VideoWall 2 2
ITV Face-интеллект 7 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 2 1
DSSL Trassir 40 1
Vocord NanoFace 2 1
Vocord FaceMatica 5 1
Vocord NetScale 1 1
Intelvision SmartUnity 5 1
ASBIS Prestigio GeoVision 17 1
ITV SCADA-Интеллект 1 1
ITV Group - АТМ-Интеллект 4 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 1
Nvidia Jetson 47 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
Векилов Тимур 28 7
Кадейшвили Алексей 16 2
Геклер Алена 30 1
Святенко Инна 10 1
Хитров Михаил 26 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Сурьенков Сергей 1 1
Бовыкин Сергей 3 1
Соломанидин Геннадий 4 1
Куделькин Владимир 3 1
Аврясова Ольга 4 1
Ханин Александр 51 1
Кравченко Константин 101 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Кузьмичев Вячеслав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Индия - Bharat 5870 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Канада 5082 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Китай - Тайвань 4245 1
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