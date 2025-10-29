Разделы

Intelvision SmartUnity


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.10.2025 Intelvision перевела «Асторию» на российскую платформу — модернизация без остановки 1
20.04.2010 ПО для «умного» дома получило логотип “Compatible with Windows 7” 2
12.04.2010 Intelvision представит новую линейку систем домашней автоматизации SmartUnity 1
17.06.2008 Intelvision выпустил IP-SmartUnity 3
20.05.2008 Intelvision выпустил решение для «умного дома» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Intelvision SmartUnity и организации, системы, технологии, персоны:

Intelvision - Интелвижен Групп 22 4
Apple Inc 12552 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Verisign 358 1
Bang&Olufsen - B&O 140 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Ростех - Автоматика Концерн 1736 1
Microsoft Corporation 25179 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33551 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 2
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2018 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 953 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 186 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25803 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5918 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 564 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2337 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2019 1
Zensys - Z-Wave 29 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4398 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1124 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26944 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56321 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4313 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 94 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7305 1
Apple iPod Touch 747 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 1
Vocord Avantpost 9 1
Google Android 14574 1
Microsoft Windows 7 1991 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 2
Германия - Федеративная Республика 12907 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Европа 24579 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1553 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5242 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396088, в очереди разбора - 732250.
Создано именных указателей - 184977.
