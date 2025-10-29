Intelvision перевела «Асторию» на российскую платформу — модернизация без остановки

Компания Intelvision завершила первый этап проекта по модернизации системы управления инженерными системами легендарного отеля «Астория». На объекте, являющемся стратегически важным историческим и культурным достоянием Санкт-Петербурга, внедрена российская платформа SmartUnity – платформа от Intelvision, основа для создания современных и масштабируемых систем управления. Об этом CNews сообщили представители Intelvision.

Управляющая компания гостиницы выбрала путь поэтапной модернизации без остановки операционной деятельности. Для объекта, работающего в режиме 24/7, принципиально важна бесперебойность всех систем жизнеобеспечения. Именно поэтому был выбран сценарий итерационного внедрения, позволяющий последовательно обновлять инфраструктуру без рисков для гостевого сервиса.

«Исторические здания, особенно такие знаковые, как «Астория», — это всегда вызов для интегратора. Требовалось бережно интегрировать современные технологии в сложную инфраструктуру памятника архитектуры, — сказал Виталий Федоров, генеральный директор ООО «Интелвижен». — Наша платформа SmatUnity, с ее поддержкой широкого спектра протоколов и low-code средой для быстрой адаптации, идеально справилась с этой задачей, обеспечив полностью бесперебойную работу 24/7. Этот проект – наглядный пример того, как российские digital-решения помогают сохранять историческое наследие, делая его более эффективным и технологичным».

В рамках первого этапа специалисты Intelvision выполнили комплекс работ по созданию новой автоматизированной системы управления зданием (АСУД), которая пришла на смену зарубежной системе, покинувшей российский рынок. Миграция с устаревшей платформы была проведена с сохранением непрерывности работы всех инженерных систем отеля.

При реализации проекта был применен принцип минимального изменения пользовательского опыта. Интерфейсы визуализации в новой системе были адаптированы под устоявшиеся паттерны работы эксплуатационного персонала, что обеспечило плавный переход на современную технологическую платформу.

«Для отеля с более чем 110-летней историей, такого как «Астория», безупречная работа всех систем – от отопления и вентиляции до электроснабжения – является критически важной основой гостевого опыта. Устаревшая система становилась источником операционных рисков, – отметил главный инженер Rocco Forte Hotel Astoria, Сергей Прохоров. – При выборе решения мы ориентировались на создание современной технологической основы для долгосрочного развития. Платформа Intelvision продемонстрировала необходимую гибкость и потенциал для масштабирования, что полностью соответствует нашей стратегии».