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Федоров Виталий



18.12.2024 Компания Intelvision представила два новых продукта для цифровизации зданий 1
03.09.2024 Intelvision разработала платформу диспетчеризации инженерных систем и автоматизации зданий второго поколения 1
17.11.2010 Обзор за неделю: Россиянам не нужна энергоэффективность 1
12.11.2010 Застройщики и подрядчики не заинтересованы в строительстве «умных» зданий 1
02.08.2007 "Орбита": единая сеть МВД охватит всю Россию 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Федоров Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Intelvision - Интелвижен Групп 20 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 16 1
Информзащита 756 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
HP 3Com 677 1
Орбита 292 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Eurolan - Евролан 14 1
Комфорт Инжиниринг - Comfort Engineering 5 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
Союзпетрострой СРО 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 174 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 213 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Программный стек 213 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
Система жизнеобеспечения 148 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Intelvision DigiTwin 2 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Linux OS 9937 1
Intelvision DigiBMS 3 1
Добровольский Юрий 6 2
Медведев Дмитрий 1654 1
Муромец Юлия 28 1
Гутман Виктор 17 1
Долин Евгений 9 1
Тиманов Александр 5 1
Сиваев Сергей 2 1
Чупров Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 187 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Российская газета 270 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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