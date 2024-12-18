Федоров Виталий
Федоров Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Союзпетрострой СРО 3 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
|Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
|Добровольский Юрий 6 2
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Муромец Юлия 28 1
|Гутман Виктор 17 1
|Долин Евгений 9 1
|Тиманов Александр 5 1
|Сиваев Сергей 2 1
|Чупров Владимир 4 1
|Российская газета 270 1
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