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Eurolan Евролан



08.04.2025 Для чего нужна системная гарантия вендора на СКС 1
08.04.2025 Владимир Романов, Eurolan: Экономия сегодня может обернуться значительными затратами завтра 1
08.04.2025 ИЦ «Телеком-Сервис» вместе с производителем Eurolan создал ИТ-инфраструктуру для новой штаб-квартиры Т-Банка 1
08.04.2025 Олег Ивочкин, ИЦ «Телеком-Сервис»: Информационное моделирование зданий становится все востребованнее 1
23.05.2023 ИЦ «Телеком-сервис» построил ИТ-инфраструктуру для нового офиса компании «ЭЛКОД» 1
23.12.2021 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
03.05.2018 Linxdatacenter ввел в эксплуатацию решение FСС для быстрого переключения между телеком-операторами 1
14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса» 1
18.09.2015 «Акцент» создал ИТ-инфраструктуру дилерского центра BMW на Дальнем Востоке 1
28.07.2014 «Ай-Теко» создала СКС в ЦОД банка «Восточный экспресс» 1
13.10.2011 Oberon завершил модернизацию сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia 1
17.05.2011 Oberon завершил проект по развертыванию IP-телефонии для ВНИИА им. Н. Л. Духова 1
31.07.2008 «УСП КомпьюЛинк» построил ИТ-инфраструктуру для «Стэк.Ком» 1
02.08.2007 "Орбита": единая сеть МВД охватит всю Россию 1
30.04.2004 Российский рынок СКС приказал долго жить 1
19.12.2001 Colt Telecom Group завершила план по созданию европейской сети 1
18.06.2001 Colt Telecom открыла новый сегмент сети EuroLAN на юге Европы 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Eurolan и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 576 3
Siemens AG - Siemens Group 2598 3
Samsung Electronics 10331 2
Ростех - Автоматика Концерн 1654 2
Cisco Systems 5138 2
Oberon - Оберон 59 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 2
Beltel - Белтел 144 2
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4982 1
SAP SE 5311 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Microsoft Corporation 24753 1
LG Electronics 3631 1
IBM - International Business Machines Corp 9460 1
HP Inc. 5703 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 16 1
Информзащита 778 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 460 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
HPE Aruba Networks 88 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Honeywell 285 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
Legrand 78 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Linx - Связь ВСД 158 1
АйТи 1376 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Crestron 100 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Moxa - Моха 34 1
Extron Electronics 62 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 32 1
Россети Ленэнерго 1700 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
BMW Group 453 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 485 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
КонсультантПлюс 136 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Accor Hotels 15 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
Сатурн Конверсия ПКФ 1 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Архбум 1 1
Accor Hotels - Mövenpick Hotels & Resorts 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 69 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Администрация Краснодарского края 61 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 17
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 525 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10868 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13501 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1286 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11232 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1840 4
КСБ - Комплексные системы безопасности 1498 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1467 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5690 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3782 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11780 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2559 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10214 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3781 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12644 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3665 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4106 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3226 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6453 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2615 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10278 2
Стандартизация - Standardization 2154 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9375 2
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 214 2
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 200 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5820 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21011 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2740 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8217 1
Apple iPad 3875 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Linx Datacenter 51 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3270 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 1
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 5 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 48 1
Болид НВП - Орион про 5 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
BMW M - Motorsport GmbH - M-Technik 26 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1666 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
Avaya Aura 121 1
Миронов Дмитрий 16 2
Шелепов Владимир 24 1
Щетинин Владимир 15 1
Чуканов Дмитрий 1 1
Сивидов Алексей 40 1
Солонин Виталий 89 1
Муромец Юлия 28 1
Федоров Виталий 5 1
Семенов Андрей 18 1
Неизвестный Сергей 1 1
Макарищев Кирилл 2 1
Сухов Роман 3 1
Грищенко Евгений 1 1
Солодкий Виктор 1 1
Станкевич Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 3
Европа 21862 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13384 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1592 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2286 1
Япония 13334 1
Швеция - Королевство 3635 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4020 1
Россия - СФО - Новосибирск 4369 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1031 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2705 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 713 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2007 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1531 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1822 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1353 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1493 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 675 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1171 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 492 1
Египет - Арабская Республика 1013 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 475 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Швейцария - Женева 326 1
Италия - Милан 161 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 89 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 147 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 235 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 120 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1553 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 80 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2225 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5097 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3068 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5858 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5612 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 470 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5526 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 704 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6043 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1601 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7008 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5256 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4736 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7717 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5590 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4925 1
Энергетика - Energy - Energetically 5177 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5966 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1689 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1830 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2718 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 428 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 60 1
Импортозамещение - параллельный импорт 506 1
Total Telecom 613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
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