Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya

Телеком Инфраструктура Интеграция Внедрения

Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил строительство слаботочной инфраструктуры отеля премиум-класса Movenpick Moscow Taganskaya с зоной SPA и бассейном, ставшего первым отелем бренда в России. В рамках проекта внедрено 25 систем.

Инфраструктура сети передачи данных отеля включает оборудование проводного и беспроводного доступа для обеспечения связи административного и гостевого сегментов ЛВС здания. Решение включает в себя порядка 1100 портов проводного и около 100 точек беспроводного доступа. Современные высокопроизводительные программно-аппаратные решения от Aruba НРЕ обеспечивают качество обслуживания, соответствующее самым высоким стандартам Accor.

Телефонная сеть отеля емкостью 220 портов реализована на базе коммуникационной системы Alcatel-Lucent OmniPCX с интерфейсом с PMS и пакетом Hospitality.

СКС отеля построена на базе решений компании Eurolan. Вертикальная (магистральная) подсистема реализована на оптоволоконном кабеле категории ОМ4, горизонтальная подсистема – на медном кабеле 6 категории. Вся сеть построена по топологии «Иерархическая звезда».

Для проведения мероприятий отель предлагает три высокотехнологичных конференц-зала площадью 33, 63 и 110 квадратных метров c комплексной мультимедийной инфраструктурой, включающей все необходимые системы для проведения различных мероприятий – системы отображения, звукоусиления, аудио-видео коммутации и управления помещениями.

Основными средствами отображения выбраны проекторы инсталляционной серии Vivitek, в качестве дублирующих средств отображения – экраны Samsung. Для проекторов использованы автоматизированные лифты-кронштейны и проекционные экраны с электроприводом.

В качестве основного средства озвучивания установлена потолочная акустика Extron, подключенная к сканирующему презентационному коммутатору с передачей сигнала по витой паре и аудио усилителем мощности. Такое решение оптимально для среднеформатных конференц-залов благодаря простой инсталляции и настройке, а также совмещения функций видеокоммутации, звукоусиления и де-эмбедирования звука и передачи сразу на колонки.

Для удобства гостей в столы интегрированы архитектурные лючки Extron, для беспроводного вывода контента используется система ShareLink Extron.

В качестве головного устройства системы управления используется процессор Crestron, а для пользовательского интерфейса планшеты iPad. Управление всеми мультимедийными устройствами в помещениях осуществляется с помощью процессора, с помощью специальных модулей осуществляется управление шторами, системами кондиционирования и освещения.

Для информирования гостей о проходящих в конференц-залах мероприятиях, а также для навигации и предоставления справочной и рекламной информации используется система цифровых вывесок (Digital Signage), реализованная на базе решения компании at-visions и телевизоров LG. Дисплеи установлены в лобби, холле и у входов в конференц-залы. Система Digital Signage позволяет управлять всем контентом из одной точки.

Номерной фонд отеля оснащен гостиничными телевизорами Samsung. Благодаря системе IPTV от at-visions гостям доступны различные информационные и развлекательные сервисы, например, фильмы из библиотеки Netflix на телевизионном экране, а отель располагает эффективным инструментом продвижения услуг бара, ресторана, SPA-центра и других дополнительных услуг.

Система автоматизации и диспетчеризации BMS (Building Management System) реализована на базе контроллеров Siemens Simatic. Управление инженерными системами осуществляется от локальных щитов, установленных в технических помещениях здания и объединенных в единую сеть Ethernet. Централизованный мониторинг и управление инженерными системами осуществляется от автоматизированного рабочего места (персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением верхнего уровня Siemens WinCC), расположенного на центральном посту охраны.

Для управления инженерными системами номера используется решение на базе продуктов компаний Siemens и VDA. Взаимодействие контроллеров Siemens с панелями управления VDA осуществляется по шине KNX. С помощью сенсорных панелей гости могут регулировать климат и свет в номере, положение жалюзи. Система обеспечивает комфортное пребывание постояльцев и способствует повышению энергоэффективности здания благодаря контролю присутствия гостя в номере и оптимальным алгоритмам работы комнатной автоматики. Данная система интегрирована с системами PMS и BMS.

Важнейшим приоритетом отеля является безопасность гостей и персонала. Система безопасности, включающая систему охранно-тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, СКУД и систему охранного видеонаблюдения, а также систему оповещения и управления эвакуацией гостиницы построена на моновендорном решении от компании BOSCH. Также использована оболочка верхнего уровня (BIS) от того же производителя, что позволило реализовать единую среду для систем безопасности и избежать сложной и трудоёмкой настройки. В результате заказчик получил функциональную и отказоустойчивую систему с дружелюбным интерфейсом, эксплуатация которой позволит сэкономить средства на привлечение и обучение дополнительных специалистов, а также позволит с лёгкостью настроить необходимый функционал.

Качественному отдыху гостей ресторана, фитнес зала и SPA-зоны способствует фоновое озвучивание и управление освещением с планшетов.

Специалистами БЕЛТЕЛ выполнены все этапы проекта, включая проектирование, поставку, монтаж и пусконаладочные работы по всем системам.

В результате проекта построена слаботочная инфраструктура, соответствующая требованиям Accor, которая позволяет предоставить гостям сервис, соответствующий уровню отеля премиум-класса, а также обеспечить эффективную эксплуатацию здания.

Другие материалы рубрики

Как взыскать долги «на основе данных»

Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт

«Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России

Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса

Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

«Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные датчики протечек воды?

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online