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Siemens SIMATIC WinCC SCADA
УПОМИНАНИЯ
Siemens и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордейчик Сергей 25 4
|Шалыгина Жанна 5 3
|Грицай Глеб 4 3
|Бобров Сергей 11 3
|Серчугова Регина 2 2
|Юнусов Тимур 7 2
|Баранов Денис 19 2
|Серчугов Евгений 2 2
|Подольный Вадим 8 2
|Ильин Роман 3 2
|Чайкин Артем 4 2
|Либеров Александр 10 1
|Плетнев Павел 1 1
|Красников Валерий 1 1
|Шиляев Павел 7 1
|Кочетков Владимир 11 1
|Гольцев Юрий 2 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Максимов Юрий 31 1
|Щербель Сергей 5 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Серебрянников Дмитрий 7 1
|Медов Андрей 6 1
|Зайцев Александр 23 1
|Топорков Павел 2 1
|Краснов Роман 9 1
|Климов Михаил 10 1
|Трофимов Александр 1 1
|Тляпов Александр 1 1
|Тиморин Александр 1 1
|Щербаков Дмитрий 5 1
|Данилов Владимир 2 1
|Карпов Илья 31 1
|Осипов Алексей 13 1
|Нагибин Дмитрий 8 1
|Гольцов Александр 79 1
|Щукин Сергей 3 1
|Positive Technologies - Positive Research 10 3
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 1
|IDC Security & Vulnerability Management 4 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
|Positive Technologies - Positive Education 16 1
|PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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