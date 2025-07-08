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Siemens SIMATIC WinCC SCADA


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 В PT ICS расширились возможности для контроля за соблюдением требований ИБ на предприятиях 2
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 1
19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

 1
05.07.2022 PT ICS получил новые возможности по обнаружению атак на ПЛК Siemens и выявлению вредоносного ПО, нацеленного на АСУ ТП 1
24.01.2022 ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций 3
24.11.2021 Интеграция решений «Сименс» и «Вега-Абсолют» позволит создавать единую инфраструктуру промышленного интернета вещей 3
30.07.2021 Интегрированное решение «Сименс» по управлению производством будет внедрено на Нижнекамском заводе грузовых шин 1
28.06.2021 Российское подразделение «Сименс» разработало систему мониторинга производственной деятельности 1
19.04.2021 Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс» 1
08.02.2021 «Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии 3
15.12.2020 «Ростелеком» использует аппаратные и программные решения «Сименс» при создании киберполигона 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
14.04.2020 «Сименс» представил новые операторские панели Simatic HMI Unified Comfort 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
19.03.2015 Positive Technologies помогла устранить ряд уязвимостей в Siemens Simatic Step 7 2
21.05.2014 «Усть-Луга Ойл» внедрила систему удаленного доступа к технологической информации 2
03.06.2013 NGS Distribution предлагает решения по обеспечению сетевой безопасности от Netasq 1
25.03.2013 Positive Technologies помогла Siemens устранить уязвимости в своих продуктах 2
08.11.2012 Названы самые уязвимые промышленные ИТ-системы 1
11.09.2012 Siemens закрыла 12 уязвимостей в Simatic WinCC 3
06.09.2012 Компания из России пополнила список мировых лидеров ИБ 1
19.06.2012 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в Siemens Simatic WinCC 3
19.10.2010 BitDefender выпустил утилиту для удаления червя Stuxnet 1
15.09.2010 «Лаборатория Касперского» помогла Microsoft закрыть критическую Windows-уязвимость, используемую червем Stuxnet 1
01.04.2008 НПФ «Ракурс» внедрил СТК турбогенератор на ТЭС «Барх» 1
27.08.2007 «Ракурс» автоматизировал ТЭС «Барх» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 41

Siemens и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2605 14
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1330 9
Ростех - Автоматика Концерн 1684 5
Citrix Systems 824 2
Honeywell 287 2
Microsoft Corporation 24925 2
Базальт СПО - BaseALT 719 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5074 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 2
Schneider Electric 582 2
Ракурс НПФ 164 2
ММК Информсервис 53 1
Dell EMC 5054 1
IBM - International Business Machines Corp 9484 1
Red Hat 1327 1
Ростелеком 10024 1
Google LLC 12007 1
Cisco Systems 5168 1
SAP SE 5350 1
Oracle Corporation 6770 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1033 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Открытые технологии 707 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Samsung Electronics 10401 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 45 1
NGS Distribution - New Generation Security Distribution 11 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
LG Electronics 3642 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
Emerson 85 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 2
Физприбор - Московский завод 8 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
LEGO 249 1
НЗГШ - Нижнекамский завод грузовых шин 3 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 547 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Accor Hotels 15 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 36 1
Резонанс НПП 375 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
Accor Hotels - Mövenpick Hotels & Resorts 2 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3167 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 327 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 422 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 13
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1333 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29552 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11857 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25086 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26229 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6507 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13129 5
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 151 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5662 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3045 4
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 146 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11507 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30832 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13992 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11615 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 3
Аналоговые технологии 2801 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6162 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7580 3
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 798 3
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16441 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 808 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5925 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1434 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2447 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16382 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1486 2
Оцифровка - Digitization 4749 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2037 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10675 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8985 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3019 2
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 24 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4788 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 385 5
Microsoft Windows 16000 3
Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 81 2
JavaScript - JS - язык программирования 1272 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 27 2
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 61 2
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 31 2
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 2
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 2
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 33 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 45 2
Siemens Opcenter 8 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2817 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5056 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
Linux - Debian GNU 497 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1031 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1411 1
Linux OS 10336 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 109 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 499 1
Positive Technologies - PT Sandbox 88 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 22 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 213 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 282 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 200 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1737 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Yokogawa Electric - Centum 4 1
Гордейчик Сергей 25 4
Шалыгина Жанна 5 3
Грицай Глеб 4 3
Бобров Сергей 11 3
Серчугова Регина 2 2
Юнусов Тимур 7 2
Баранов Денис 19 2
Серчугов Евгений 2 2
Подольный Вадим 8 2
Ильин Роман 3 2
Чайкин Артем 4 2
Либеров Александр 10 1
Плетнев Павел 1 1
Красников Валерий 1 1
Шиляев Павел 7 1
Кочетков Владимир 11 1
Гольцев Юрий 2 1
Новодворский Алексей 109 1
Максимов Юрий 31 1
Щербель Сергей 5 1
Внедорожный Петр 20 1
Серебрянников Дмитрий 7 1
Медов Андрей 6 1
Зайцев Александр 23 1
Топорков Павел 2 1
Краснов Роман 9 1
Климов Михаил 10 1
Трофимов Александр 1 1
Тляпов Александр 1 1
Тиморин Александр 1 1
Щербаков Дмитрий 5 1
Данилов Владимир 2 1
Карпов Илья 31 1
Осипов Алексей 13 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Гольцов Александр 79 1
Щукин Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 4
Индия - Bharat 5572 3
Европа 24439 3
Иран - Исламская Республика Иран 1100 3
Австрия - Австрийская Республика 1317 2
Германия - Федеративная Республика 12813 2
Италия - Итальянская Республика 4395 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 2
Южная Корея - Республика 6751 2
Австрия - Вена 257 1
Швеция - Королевство 3649 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5277 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 298 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14290 1
Нидерланды - Амстердам 612 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Тунис - Тунисская Республика 168 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Энергетика - Energy - Energetically 5298 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19463 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3220 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2641 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5080 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14324 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6417 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9333 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7663 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8780 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1436 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 476 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4111 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11193 1
Аудит - аудиторский услуги 2858 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 175 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1053 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 656 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 953 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 938 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2837 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1138 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6070 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1519 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2550 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 732 1
Химическая промышленность - Chemical industry 284 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 397 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5219 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1865 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2813 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 1
Wikipedia - Википедия 538 1
Positive Technologies - Positive Research 10 3
IDC - International Data Corporation 4922 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 1
IDC Security & Vulnerability Management 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
Positive Technologies - Positive Education 16 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
Black Hat - Конференция 116 1
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