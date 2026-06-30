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Siemens Opcenter APS Siemens Preactor APS

Siemens Opcenter APS - Siemens Preactor APS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.06.2026 «Райтек ДТГ» выпустила новую версию системы оперативного планирования производства RaytecAPS 1
22.07.2025 Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта» 1
21.06.2024 «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ 1
06.02.2024 «Инфосистемы Джет» разработала интеллектуальную систему планирования полевых работ для «Русагро» 1
30.07.2021 Интегрированное решение «Сименс» по управлению производством будет внедрено на Нижнекамском заводе грузовых шин 1
16.07.2021 Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займутся внедрением цифровых технологий управления производством электроники 1
21.05.2021 «Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19 1
19.04.2021 Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс» 2
17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» 2
22.12.2020 «Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции 4
01.10.2014 «АйтиКонсалт» разработала модуль интеграции «Лоцман:PLM» и Preactor APS 1
11.11.2013 Петрозаводскмаш: Немногие поставщики ПО умеют хорошо планировать производство 1
18.09.2013 «Самараволгомаш» внедряет систему производственного планирования вместе с ICL-КПО ВС 2
24.10.2007 «Аскон-Самара» провел форум САПР/PLM 1
19.10.2007 17 октября прошел «Осенний Форум САПР/PLM» в Самаре 1
14.09.2007 «Аскон-Самара» проводит осенний форум САПР/PLM 1
23.08.2007 «Аскон-Самара» автоматизировала «Завод бурового оборудования» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 28

Siemens Opcenter APS и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 7
Siemens AG - Siemens Group 2675 6
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 492 5
SAP SE 5631 4
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 4
9741 3
Dassault Systemes 237 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 135 3
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - Моторостроитель 13 3
Компас 20 3
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 12 3
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 55 2
Oracle Corporation 7112 2
Галактика - Корпорация 1554 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 81 2
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 12 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 252 1
УльтимаТек - Экспанта 15 1
Макро Групп - Макро ЕМС 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 435 1
Ростелеком 11067 1
Schneider Electric - PTC Inc - Parametric Technology Corporation 164 1
IBM - International Business Machines Corp 9721 1
Softline - Софтлайн 3820 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
ANSYS 99 1
Autodesk 640 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 625 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1458 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1372 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 522 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
ICL ГК - ICL Group 512 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 648 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 76 1
Lightwork Design 2 1
Mendix 13 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Завод бурового оборудования 4 4
СОЭЗ - Самарский опытно-экспериментальный завод 2 2
Lazurit - Лазурит ТД 8 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Атоммаш 7 1
Русская Аграрная Группа - МПК Кораблинский - Вердазернопродукт 3 1
Самараволгомаш 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1313 1
Русагро Группа Компаний 395 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 96 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 33 1
Деловые Линии ГК 96 1
Лукойл - ЛЛК-Интернешнл - LLK-International 2 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 1
НЗГШ - Нижнекамский завод грузовых шин 3 1
Татнефть Нефтехим УК - Нижнекамскшина - Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин - КАМА TYRES 7 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13956 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2383 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 394 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36923 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 9
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2148 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4500 8
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