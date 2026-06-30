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Siemens Opcenter APS Siemens Preactor APS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 28
Siemens Opcenter APS и организации, системы, технологии, персоны:
|Гудырин Сергей 6 2
|Чаадаев Константин 2 2
|Ложкин Федор 2 1
|Власов Антон 2 1
|Измайлов Илья 11 1
|Катаев Александр 40 1
|Шалыгина Жанна 5 1
|Смоленский Александр 12 1
|Думин Антон 12 1
|Беспалов Виктор 8 1
|Собянин Дмитрий 1 1
|Плетнев Павел 2 1
|Верета Кирилл 1 1
|Зеленин Александр 1 1
|Жарков Алексей 6 1
|Чикин Антон 3 1
|Горохов Владимир 6 1
|Наумцев Александр 5 1
|Сюч Эрнест 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8687 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.