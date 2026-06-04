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Лукойл ЛЛК-Интернешнл LLK-International
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 32 705 460 295 ₽*
СОБЫТИЯ
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|04.06.2026
|«Лукойл» создает цифровые сервисы в партнерстве с «Яндекс» 1
|22.12.2020
|«Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции 2
Лукойл и организации, системы, технологии, персоны:
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 1
|Турция - Турецкая республика 2575 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163455 1
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