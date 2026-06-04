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Лукойл ЛЛК-Интернешнл LLK-International

Лукойл - ЛЛК-Интернешнл - LLK-International

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 32 705 460 295 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 32 705 460 295 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 468 008 929 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.06.2026 «Лукойл» создает цифровые сервисы в партнерстве с «Яндекс» 1
22.12.2020 «Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Лукойл и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Yandex - Яндекс 9011 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3528 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2615 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3306 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 117 1
Siemens Opcenter 11 1
Верета Кирилл 1 1
Беспалов Виктор 8 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 1
Турция - Турецкая республика 2575 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6612 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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