Спецпроекты

«Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Лукойл» совместно с «Сименс» внедрит первую в России комплексную цифровую платформу для построения сквозного процесса разработки рецептур и контроля качества продукции. Программное обеспечение компании «Сименс» – Siemens Opcenter Research, Development and Laboratory (Siemens Opcenter RD&L) – станет основой для создания цифровой платформы ООО «ЛЛК-Интернешнл», 100% дочернего предприятия «Лукойл».

Платформа предназначена для разработки рецептур и контроля качества продукции и внедряется в рамках стратегии цифровой трансформации бизнеса «ЛЛК-Интернешнл». Проект стартует в 2021 году и охватит деятельность всех научно-исследовательских центров и лабораторий «ЛЛК-Интернешнл» на территории Российской Федерации.

Запуск проекта на базе решения Siemens Opcenter RD&L позволит реализовать полноценную сквозную разработку продукции. В результате все процессы – от формирования идеи нового продукта до его утверждения и запуска в производство – будут вестись в единой информационной среде. Такой подход значительно повысит эффективность взаимодействия между подразделениями, расположенными в разных городах России, обеспечит бесперебойный обмен данными внутри предприятия и предоставит оперативный доступ к достоверной информации, а также упорядочит, стандартизирует и автоматизирует процессы. Это позволит специалистам предприятия создавать инновационные продукты и оперативно выводить их на рынок.

Внедрение передовых цифровых решений «Сименс» – одна из важных составляющих долгосрочной стратегии ЛЛК-Интернешнл, крупнейшего производителя смазочных материалов в России, на долю которого приходится около 40% всех масел и смазок, произведенных на территории страны. С помощью разработок «Сименс» компания планирует войти в новые перспективные сегменты рынка, расширить портфель инновационных продуктов, создав смазочные материалы нового поколения и сохранив неизменно высокое качество продукции.

«Наша компания уделяет особое внимание развитию и внедрению новых технологий в бизнес-процессы. И это важный фактор для укрепления лидирующих позиций на рынке. Проект по внедрению цифровых решений компании «Сименс» стал еще одним шагом на этом пути, который не только повысит эффективность внутренних процессов, но и ускорит вывод инновационных и высококачественных продуктов «Лукойл» на рынок», – отметил генеральный директор «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

«ЛЛК-Интернешнл ставит перед собой амбициозные цели, и для их реализации необходимы ИТ-инструменты, которые способны решать широкий спектр задач. В их число входят управление проектом создания новой продукции, разработка рецептур, анализ свойств продукции в лаборатории, автоматизированный контроль качества и паспортизация т.д. На сегодняшний день Siemens Opcenter RD&L не имеет аналогов на рынке в этом отношении. Благодаря слаженной работе команды мы уже создали прототип будущего решения, в котором объединен опыт специалистов «Лукойл» с лучшими международными практиками «Сименс». Уверен, что этот проект станет образцом в отрасли производства смазочных материалов в России», – заявил Виктор Беспалов, вице-президент, генеральный менеджер, Siemens Digital Industries Software в России, СНГ и Турции.

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