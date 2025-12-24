Разделы

Наумцев Александр


СОБЫТИЯ


24.12.2025 «Биатех» – новое название BIA Technologies 1
26.07.2024 BIA Technologies вошла в число крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
07.03.2024 BIA Technologies вошла в рейтинг крупнейших игроков рынка BPMS по версии CNews 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Наумцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 69 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73453 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18340 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
БИАТЕХ - Sunrise BPMS 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157359 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5873 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
