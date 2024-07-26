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Бизнес Цифровизация
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BIA Technologies вошла в число крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

В новом аналитическом отчете издания CNews ИТ-компания заняла 54 место, тем самым поднявшись в рейтинге более чем на 30 позиций за год. Всего в списке представлено 300 участников. Также BIA Technologies была отдельно отмечена в числе самых быстрорастущих ИТ-компаний 2023 г.

«Для нас попадание в рейтинг – важное подтверждение выбранного курса развития компании и признания отрасли. Кроме того, это является стимулом для дальнейшего роста и масштабирования наших проектов. Мы видим, что импортонезависимые решения сейчас находятся на пике востребованности, и готовы их предложить рынку», – отметил генеральный директор BIA Technologies Александр Наумцев.

В рейтинге участники ранжируются на основе оценки финансовых показателей и доли ИТ-услуг в общей выручке компаний за 2023 г. По мнению аналитиков CNews, российский ИТ-рынок на фоне ухода западных вендоров продолжает расти. Суммарная выручка 100 крупнейших отечественных компаний по итогам 2023 г. достигла 2,5 трлн руб.

По словам опрошенных CNews экспертов, российский ИТ-рынок продолжит развиваться и главными драйверами роста остаются цифровизация экономики, импортозамещение и господдержка.

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