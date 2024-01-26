Получите все материалы CNews по ключевому слову
БИАТЕХ БИА. APS
Решение оптимально для средних и крупных дискретных производств и подойдет для использования на метизных заводах, предприятиях пищевой промышленности, машиностроения, станкостроения, приборостроения и других важнейших отраслей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
БИАТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Агропродмаш 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.