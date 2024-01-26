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БИАТЕХ БИА. APS

Решение оптимально для средних и крупных дискретных производств и подойдет для использования на метизных заводах, предприятиях пищевой промышленности, машиностроения, станкостроения, приборостроения и других важнейших отраслей. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.01.2024 Работа в системе «БИА. APS» от BIA Technologies повышает производительность промышленных предприятий на 15% 1
28.12.2023 Пять новых ИТ-продуктов, попадание в топ крупнейших компаний отрасли и сотрудничество с Тимирязевской академией: BIA Technologies подвела итоги года 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

БИАТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:

БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 2
SmartAgro - СмартАгро 5 1
9534 1
Агропродмаш 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 454 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7771 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 1
БИАТЕХ - PerfDog 7 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
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