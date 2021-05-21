«Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19

«Сименс» помогла биотехнологической компании Biontech SE со штаб-квартирой в Майнце в рекордно сжатые сроки переоборудовать предприятие в Марбурге под производство вакцины против Covid-19. На этом объекте с февраля производится активное вещество, а с конца марта – вакцина BNT162b2 (COMIRNATY).

Производственная площадка, уже обладающая необходимыми мощностями для изготовления биотехнологических веществ, была приобретена Biontech осенью 2020 г.

Благодаря сотрудничеству с «Сименс» и локальной командой экспертов в Марбурге продолжительность переоборудования удалось сократить в два с лишним раза – работа заняла пять месяцев вместо планируемых двенадцати. Как следствие, сроки установки ключевых компонентов нового производства, в первую очередь системы управления производственными процессами (MES), уменьшились до двух с половиной месяцев. Новая система и сквозная цифровизация позволили перевести производство на «безбумажную документацию», гарантировав соответствие всем требованиям к документации в момент ее формирования.

Все этапы технологического процесса контролируются с помощью решений «Сименс». Opcenter Execution Pharma MES используется для координации подсистем и процессов, и анализа их качества. Теперь у предприятия есть возможность автоматически разрабатывать и оптимизировать производственные процессы, а также управлять ими. Производство мРНК включает ряд ручных манипуляций, например, взвешивание, которое теперь осуществляется с помощью соответствующих систем «Сименс» с предельно высокой точностью.

Автоматизация обеспечивается за счет системы управления технологическим процессом Simatic PCS 7. Задействованы также сетевые технологии, точки доступа WLAN, коммуникационные технологии и инженерная платформа TIA Portal. Кроме того, «Сименс» оказала Biontech поддержку во внедрении системы для организации производства, включая комплексное сервисное обслуживание. Новый проект стал важным шагом в укреплении давнего партнерства «Сименс» и Biontech, благодаря которому было оперативно запущено производство столь необходимой вакцины от COVID-19.