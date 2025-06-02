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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сюч Эрнест


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «К2Тех» и «ИндаСофт» объединяют усилия для цифровизации российских заводов 1
23.05.2024 ГК Softline и компания ООО «ИндаСофт» пописали меморандум о сотрудничестве 1
02.11.2022 Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сюч Эрнест и организации, системы, технологии, персоны:

ИндаСофт - InduSoft 25 2
К2Тех 168 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 75 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Develonica - Девелоника 136 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 266 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Softline - Софтлайн 2983 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 60 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 135 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Softline - Polymatica - Полиматика 179 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 797 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1061 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 921 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 1
Сударкин Евгений 27 1
Минин Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Энергетика - Energy - Energetically 5231 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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