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«K2Тех» и «ИндаСофт» создают цифровую платформу нового поколения на базе «К2 Облака»

Компания «ИндаСофт» анонсировала новую MES-платформу, развернутую в «К2 Облаке» – облачной платформе K2 Cloud, бизнес-юнита «К2Тех». Совместное решение призвано стать универсальной основой для цифровой трансформации российских предприятий и обеспечить технологическую независимость отечественного промышленного сектора.

Первый прототип системы партнеры продемонстрировали рынку в июне в Санкт-Петербурге. Все ключевые модули решения от редактора мнемосхем до GIS-модуля и ИИ-ассистентов работают в связке с интеграционной платформой «ИндаСофт» и размещаются в публичном «К2 Облаке». Это обеспечивает надежность, масштабируемость и готовность к промышленной эксплуатации.

Выбор «К2 Облака» стал логичным продолжением стратегического партнерства между ИТ-компанией К2Тех и разработчиком цифровых производственных систем ИндаСофт, заключенного в 2025 г. В рамках соглашения стороны объединили усилия для внедрения комплексных цифровых решений на отечественных заводах. Совместные разработки партнеров позволят предприятиям в режиме реального времени контролировать и оптимизировать производственные процессы, снижать простои и повышать эффективность.

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«Мы последовательно строим экосистему цифрового производства. К2 Облако органично дополняет архитектуру наших решений и открывает заказчикам новые возможности по управлению производством», – отметил генеральный директор «ИндаСофт» Эрнест Сюч.

«Мы отмечаем значительный интерес со стороны промышленных предприятий к созданию гибкой платформы отечественных MES-систем. В работе над совместным решением мы используем платформенный подход, позволяющий применять решение в различных отраслях. Для тех, кто готов – использование облачных мощностей K2 Cloud обеспечивает безопасное хранение и передачу данных в режиме реального времени», – отметил Иван Балашов, руководитель направления «Цифровое производство» «К2Тех».

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