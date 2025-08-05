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Балашов Иван
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|«K2Тех» и «ИндаСофт» создают цифровую платформу нового поколения на базе «К2 Облака» 1
|02.06.2025
|«К2Тех» и «ИндаСофт» объединяют усилия для цифровизации российских заводов 1
Балашов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех 188 2
|ИндаСофт - InduSoft 26 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 230 1
|Сюч Эрнест 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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