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«К2Тех» и «ИндаСофт» объединяют усилия для цифровизации российских заводов

ИТ-компания «К2Тех» и разработчик цифровых производственных систем «ИндаСофт» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровизации отечественных заводов.

В рамках партнерства «К2Тех» и «ИндаСофт» планируют внедрять на отечественных заводах комплексные решения для цифровизации российского производства. Это позволит предприятиям в режиме реального времени контролировать производственные процессы, повышать производительность и снижать простои, что увеличит эффективность и конкурентоспособность российского промышленного сектора.

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«Наше партнерство с «ИндаСофт» — это не просто объединение технологий, а реальный шаг к созданию “умных” заводов будущего. Наши решения направлены на то, чтобы предприятия могли не только видеть текущее состояние производства, но и прогнозировать его развитие на основе полученных данных. Комплексный подход к цифровизации позволит снизить затраты, повысить надежность и даст новый импульс цифровизации промышленности», — сказал Иван Балашов, руководитель направления «Цифровое производство» «К2Тех».

«Для «ИндаСофт» партнёрство с «К2Тех» — закономерный этап развития экосистемы промышленной цифровизации. Открытая архитектура платформы «ИндаСофт» и наша экспертиза в области MES-систем идеально сочетаются с решениями «К2Тех». Вместе мы предлагаем рынку не просто набор технологий, а комплексный подход к цифровой трансформации и отраслевой кооперации, который легко адаптируется под задачи любого промышленного предприятия», — отметил Эрнест Сюч, генеральный директор «ИндаСофт».

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