Минин Александр


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Александр Минин назначен генеральным директором компании «Софтлайн Решения» 2
05.07.2024 В ГК Softline назначен новый коммерческий директор, выходец из «Яндекса», SAP и Microsoft 2
05.07.2024 ГК Softline объявляет о назначении нового коммерческого директора 2
23.05.2024 ГК Softline и компания ООО «ИндаСофт» пописали меморандум о сотрудничестве 1
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
24.10.2019 Программный комплекс FindFace получил сертификацию ФСБ России 1
06.06.2019 NtechLab заняла второе место на конкурсе по распознаванию действий с помощью ИИ 1
25.04.2019 Ростех будет экспортировать технологию распознавания лиц для вооруженных сил 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
19.12.2007 «Русское море» строит КИСУП на базе Microsoft Dynamics AX 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Минин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 157 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3296 4
Microsoft Corporation 25153 3
Softline - Софтлайн 3185 3
Ростех - Автоматика Концерн 1730 2
SAP SE 5409 2
Yandex - Яндекс 8227 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
ИндаСофт - InduSoft 26 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 89 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Softline - Develonica - Девелоника 148 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 102 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 288 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 83 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Ростелеком 10230 1
Alibaba Group 446 1
IBM - International Business Machines Corp 9534 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 55 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 1
Крок - Croc 1813 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 380 1
Acronis - Акронис 458 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 144 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 201 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 528 1
Softline - Polymatica - Полиматика 187 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
РРК - Русская рыбная компания 5 1
АиФ АРИА 2 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
МСГ - Международная Страховая Группа 4 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Аталайя 23 1
КМЗ - Карачаровский механический завод 9 1
JD.com - Jingdong Mall 92 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 330 1
Газпром нефть 661 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 507 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 66 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
X5 Group - Перекрёсток 601 1
Adidas - Адидас 165 1
Castorama - Касторама 31 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 386 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 761 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 403 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2651 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3685 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1511 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 608 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4300 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1845 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 940 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 667 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3014 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1798 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13238 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 866 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11389 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25371 1
Видеокамера - Camcorder 2313 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1079 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 975 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Оповещение и уведомление - Notification 5248 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2051 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11812 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1401 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7170 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1332 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2373 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2012 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16901 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12067 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11207 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3390 1
NtechLab FindFace 50 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 582 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 66 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Apple iPhone 6 4861 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
Microsoft Dynamics 1182 1
Лавров Владимир 94 2
Михеев Александр 16 1
Долгих Александр 19 1
Козлов Михаил 175 1
Федоров Дмитрий 25 1
Харламов Дмитрий 7 1
Карасев Павел 19 1
Боровиков Игорь 135 1
Долгов Василий 25 1
Захаров Сергей 13 1
Аншина Марина 78 1
Рудаков Денис 31 1
Сафронов Юрий 68 1
Адмиральский Сергей 39 1
Емельянов Алексей 10 1
Мочальников Алексей 13 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Файнбойм Александр 10 1
Гревцев Владимир 22 1
Смоляров Дмитрий 10 1
Давыдов Олег 10 1
Парамонов Андрей 4 1
Денежкин Дмитрий 2 1
Деменков Михаил 3 1
Круглова Елена 6 1
Рыжов Максим 2 1
Сюч Эрнест 4 1
Машутин Илья 1 1
Бровко Василий 54 1
Рыбаков Сергей 29 1
Шевченко Владимир 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1316 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 112 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3584 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 939 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2638 1
Россия - УФО - Тюменская область 1234 1
США - Колумбия - Вашингтон 1434 1
США - Огайо 287 1
Индия - Bharat 5637 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 502 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 491 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 2
Энергетика - Energy - Energetically 5441 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6149 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6167 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6256 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 730 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 97 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5531 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7938 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2041 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6281 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6285 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1406 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10557 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8170 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 760 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3662 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 532 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 538 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 92 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4197 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8859 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6223 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5262 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11600 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2046 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7245 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5790 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 251 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 182 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 968 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 2
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2124 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393020, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184463.
