Александр Минин назначен генеральным директором компании «Софтлайн Решения»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о назначении Александра Минина генеральным директором «Софтлайн Решений». Ранее он занимал должность коммерческого директора компании. На новой должности Александр продолжит расширять продуктовый портфель и способствовать дальнейшей трансформации российских компаний. Также в его зону ответственности войдут обеспечение роста «Софтлайн Решений» в соответствии со стратегией ГК Softline и повышение прибыльности и операционной эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Softline.

На новом посту усилия Александра будут направлены на трансформацию бизнеса в новых реалиях, а также на создание и развитие новых бизнес-направлений для роста оборотов компании.

Александр Минин присоединился к компании «Софтлайн Решения» в марте 2024 г., имея богатый опыт работы во всех клиентских сегментах: от среднего и малого бизнеса до B2B, крупного корпоративного и государственного секторов. Его профессиональный путь охватывает полный цикл развития ИТ-бизнеса — от продажи лицензионного ПО и запуска облачных сервисов до внедрения комплексных решений автоматизации на базе ERP, а также создания и вывода на рынок инновационных отраслевых продуктов в области биометрии и проекта «Безопасный город». До прихода в холдинг Александр занимал руководящие должности в сфере управления и коммерции таких технологических лидеров, как Acronis, Microsoft, NtechLab, SAP, «Яндекс» и др.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

«Назначение Александра Минина на пост генерального директора «Софтлайн Решений» — это стратегический шаг для ускорения развития группы компаний. Его системное видение бизнеса и глубокая экспертиза в области ИТ-рынка позволят нам последовательно идти к целям и продолжать реализацию стратегии, усиливая лидерские позиции и предлагая клиентам еще более эффективные инструменты для цифровой трансформации», — сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«Для меня большая честь возглавить компанию с таким наследием и сильной командой. Наша совместная задача — вывести бизнес на новую высоту, активно помогая российским компаниям в модернизации их ИТ-инфраструктуры. Для этого я сосредоточусь на ключевых задачах: помощи клиентам в выборе наиболее подходящих и эффективных комплексных решений, привлечении инвестиций и — самое главное — создании максимальной ценности для наших заказчиков в условиях стремительных изменений», — сказал Александр Минин, генеральный директор компании «Софтлайн Решения».

