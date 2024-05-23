ГК Softline и компания ООО «ИндаСофт» пописали меморандум о сотрудничестве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и компания ООО «ИндаCофт», российский разработчик цифровых производственных сервисов Индустрии 4.0, заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о сотрудничестве в области разработки, тестирования и внедрения российских цифровых решений для автоматизации промышленности, в частности, класса MES (систем оперативного управления производством) и LIMS (лабораторных информационных систем). Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Компания ООО «ИндаCофт» занимается разработкой отечественных решений класса MES, LIMS с 1996 г., помогая предприятиям планировать и контролировать производственные процессы, рассчитывать материальные и энергетические балансы, осуществлять учет и мониторинг качественных показателей поступающего сырья и выпускаемой продукции. Для развития отечественных импортонезависимых информационных систем компании «ИндаСофт» потребовался надежный технологический партнер, который может взять на себя ИТ-составляющую проектов: поставку и внедрение системного ПО, средств обеспечения информационной безопасности, развертывание серверной инфраструктуры и другие задачи, являющиеся фундаментом будущей информационной системы.

В рамках сотрудничества ГК Softline и компания ООО «ИндаСофт» договорились о разработке программно-аппаратных комплексов (ПАК), преднастроенных для безопасного и гарантированного сбора и передачи технологических данных. Основой решения является программное обеспечение компании ООО «ИндаСофт», аппаратная часть представлена оборудованием собственного производства ГК Softline, системное программное обеспечение и ИБ-компоненты — это отечественные разработки вендоров-партнеров ГК Softline.

Сотрудничество позволит ГК Softline и ООО «ИндаСофт» в рамках реализации комплексных проектов внедрения MES предлагать своим заказчикам готовые импортонезависимые программно-аппаратные комплексы с гарантией безопасности и совместимости всех входящих в них компонентов. В будущем ГК Softline и ООО «ИндаСофт» планируют развивать ИТ-платформу для решений класса MES, расширяя функциональные возможности и набор применяемых программных и аппаратных средств.

В рамках сотрудничества ГК Softline и ООО «ИндаСофт» планируют проведение совместных вебинаров, конференций, обучающих мероприятий. Партнерство также предполагает взаимный обмен экспертизой для создания надежных технических решений.

«Совместимость решений является актуальной проблемой для многих промышленных заказчиков. Зачастую тестирование компонентов, работы по развертыванию и интеграции занимают слишком много времени и являются стоп-фактором для перехода на отечественные продукты. Благодаря сотрудничеству с ООО „ИндаСофт“ мы сможем предоставлять клиентам готовые компоненты MES и LIMS-решений, которые отличаются высокой надежностью, производительностью и безопасностью», — сказал Александр Минин, CCO в ГК Softline.

«Партнерство с ГК Softline позволит нам усилить продвижение российских решений Индустрии 4.0 на российском рынке. Кроме того, теперь мы можем не только обеспечить наших заказчиков программными продуктами для цифровизации производства, но и силами партнера осуществлять поставку и внедрение всех требуемых импортонезависимых ИТ-компонентов при реализации комплексных проектов», — сказал Эрнест Сюч, генеральный директор ООО «ИндаCофт».

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем пятью тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica, группа «Борлас», Bell Integrator, Академия Softline, «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и другие.

ООО «ИндаСофт» с 1996 г. разрабатывает и внедряет системы класса MES на рынке России и стран ближнего зарубежья и на сегодня является ведущим разработчиком программного обеспечения для оперативного управления производством. Более 30 тыс. сотрудников промышленных предприятий используют программные продукты «ИндаСофт» на ежедневной основе. Основными направлениями разработки и внедрения являются системы: диспетчерского управления, технологического мониторинга, первичного производственного учёта, мониторинга энергоресурсов, расчёта материальных и энергетических балансов, контроля и управления качеством продукции, предиктивной аналитики, а также системы календарного планирования производства. В основе данных систем применяется информационная платформа реального времени I-DS/P, входящая в состав программного обеспечения I-DS «Цифровые сервисы», зарегистрированного в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД, что позволяет унифицировать методологию внедрения и создавать единое информационное пространство для всех пользователей. Имея в своем штате более 270 высококвалифицированных ИТ-специалистов и обладая широкой партнерской экосистемой для дистрибуции, системной интеграции, а также развивая технологическое партнерство с крупными отечественными разработчиками, ООО «ИндаСофт» имеет все возможности для реализации комплексных проектов в области промышленной автоматизации и цифровизации производства.