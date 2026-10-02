Индексная книга (каталог) CNews*
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Давыдов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Давыдов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
|Зеленова Екатерина 6 5
|Иванов Сергей 407 5
|Чеботова Виктория 12 5
|Джанбаев Андрей 14 4
|Мосягин Константин 20 4
|Антонов Александр 77 4
|Бородин Андрей 40 4
|Герасимов Андрей 25 4
|Ласкин Иван 13 4
|Колпаков Иван 7 3
|Глазков Алексей 3 3
|Лукоянов Владимир 8 3
|Селютин Александр 60 3
|Оголь Елена 24 3
|Карасев Павел 19 3
|Старков Олег 6 2
|Усенков Дмитрий 6 2
|Коротков Олег 5 2
|Гаврилов Евгений 55 2
|Заруба Олег 5 2
|Деменков Михаил 3 2
|Бурлаков Антон 4 2
|Разумовская Нина 3 2
|Бурмистров Всеволод 4 2
|Семичастная Лидия 2 2
|Салтыков Семен 2 2
|Гудим Елена 2 2
|Албычев Александр 168 2
|Шевченко Владимир 154 2
|Соколов Олег 51 2
|Коробов Александр 17 2
|Воробьев Михаил 53 2
|Козлов Михаил 184 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Виноградов Сергей 17 2
|Казарин Станислав 175 2
|Захаров Сергей 13 2
|Аншина Марина 79 2
|Балуев Евгений 31 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 5
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 295 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.