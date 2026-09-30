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Axbit Group Офтальмо.AI

Приложение «Офтальмо.AI» нацелено на тех, кому важно на регулярной основе отслеживать динамику зрения – из-за долгой работы за компьютером, отсутствия специалиста-офтальмолога в населенном пункте, при смене диоптрий в очках и др. Пользователям уже доступна диагностика по трем показателям: острота зрения, цветовосприятие и контрастная чувствительность. После прохождения тестов «Офтальмо.AI» сразу выдает результат. Также в личном кабинете можно посмотреть все предыдущие измерения, что дает возможность для анализа изменений в определенном периоде времени.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.09.2026 Сбербанк объединит технологии российских стартапов для развития сервисов в сфере здоровья 1
03.05.2023 Axbit Group и VisionLabs разработали приложение для проверки зрения с помощью искусственного интеллекта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Axbit Group и организации, системы, технологии, персоны:

Axbit Group - Аксбит-ИТ 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 297 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 707 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4087 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14145 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23720 1
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Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 757 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1029 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11477 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10526 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6859 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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