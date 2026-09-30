Приложение «Офтальмо.AI» нацелено на тех, кому важно на регулярной основе отслеживать динамику зрения – из-за долгой работы за компьютером, отсутствия специалиста-офтальмолога в населенном пункте, при смене диоптрий в очках и др. Пользователям уже доступна диагностика по трем показателям: острота зрения, цветовосприятие и контрастная чувствительность. После прохождения тестов «Офтальмо.AI» сразу выдает результат. Также в личном кабинете можно посмотреть все предыдущие измерения, что дает возможность для анализа изменений в определенном периоде времени.