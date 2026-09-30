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Axbit Group Офтальмо.AI
Приложение «Офтальмо.AI» нацелено на тех, кому важно на регулярной основе отслеживать динамику зрения – из-за долгой работы за компьютером, отсутствия специалиста-офтальмолога в населенном пункте, при смене диоптрий в очках и др. Пользователям уже доступна диагностика по трем показателям: острота зрения, цветовосприятие и контрастная чувствительность. После прохождения тестов «Офтальмо.AI» сразу выдает результат. Также в личном кабинете можно посмотреть все предыдущие измерения, что дает возможность для анализа изменений в определенном периоде времени.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.09.2026
|Сбербанк объединит технологии российских стартапов для развития сервисов в сфере здоровья 1
|03.05.2023
|Axbit Group и VisionLabs разработали приложение для проверки зрения с помощью искусственного интеллекта 1
Axbit Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Давыдов Олег 10 1
|Романов Илья 40 1
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