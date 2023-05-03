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Axbit Group и VisionLabs разработали приложение для проверки зрения с помощью искусственного интеллекта

Axbit Group использует технологии компьютерного зрения, в основе которых разработки VisionLabs, в мобильном приложении для дистанционной проверки зрения «Офтальмо.AI». Алгоритмы распознавания лиц помогут определять расстояние от устройства до лица пользователя для более точной диагностики. Приложение даст возможность жителям удаленных районов, а также пациентам, которым требуется постоянная проверка состояния глаз, проводить исследования не выходя из дома.

Приложение «Офтальмо.AI» нацелено на тех, кому важно на регулярной основе отслеживать динамику зрения – из-за долгой работы за компьютером, отсутствия специалиста-офтальмолога в населенном пункте, при смене диоптрий в очках и др. Пользователям уже доступна диагностика по трем показателям: острота зрения, цветовосприятие и контрастная чувствительность. После прохождения тестов «Офтальмо.AI» сразу выдает результат. Также в личном кабинете можно посмотреть все предыдущие измерения, что дает возможность для анализа изменений в определенном периоде времени.

Перед запуском тестов приложение определяет расстояние между лицом пользователя и смартфоном. Это необходимо для показа корректного размера оптотипа — таблицы для проверки зрения. Рассчитать этот параметр возможно с помощью технологий компьютерного зрения VisionLabs. Используя камеру устройства, алгоритмы детектируют, что в кадре находится именно лицо, после чего за счет нахождения его ключевых точек и расстояний между ними вычисляют удаленность пользователя от экрана.

Сотрудничество Axbit Group и VisionLabs началось в 2021 г. Для тестирования приложения «Офтальмо.AI» компании провели пилотный проект совместно с сетью московских клиник, в котором приняли участие более 50 пациентов. Совместная работа с офтальмологами позволила протестировать корректность интерпретации результатов и доработать методики проверки зрения. Использование приложения помогло уменьшить время приема на 4 минуты, а также повысило NPS клиентов клиник.

В планах Axbit Group и VisionLabs дополнить приложение еще большим количеством тестов, в том числе для определения патологий у детей от 1 до 3 лет путем демонстрации оптотипов и фиксации изменения их выражений лица. Для реализации этой функции будут использованы технологии распознавания эмоций VisionLabs, которые помогают определить семь основных эмоций — гнев, отвращение, страх, счастье, нейтральность, грусть, удивление.

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Также совместное решение может использоваться в B2B-сегменте. Применение приложения для диагностики в стационарах поможет эффективнее распределить время первичного осмотра. Распознавание лиц дает возможность реализовать верификацию по лицу — таким образом система автоматически узнает пациента и самостоятельно внесет его результаты в амбулаторную карту.

«Медики, которых мы привлекали к работе над проектом, положительно оценили и MVP-версию, и перспективы дальнейшего развития приложения. На текущем этапе стартовали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для тестирования гипотез. Также в планах — клинические и доклинические исследования на базе офтальмологических клиник для расширения функционала», — отметил Олег Давыдов, руководитель проекта Axbit Group.

«Компьютерное зрение становится всё более востребованным в качестве вспомогательного инструмента для медицинских специалистов – технологии помогают провести первичный осмотр или обеспечить дополнительную проверку проведенных исследований. Решения VisionLabs и Axbit Group позволяют сделать диагностику глаз более доступной и регулярной, что актуально как для телемедицины, так и для самостоятельных исследований или осмотров в рамках промышленных предприятий, где сотрудники работают на вредных производствах», — сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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