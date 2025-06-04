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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ласкин Иван


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «СЭД Тезис» и «Ред Софт» подписали соглашение о совместной работе с вузами 1
15.09.2014 Вышла новая версия СЭД «Тезис» 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
01.04.2014 Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 1
15.02.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
18.06.2012 СЭД загоняют в "облака" и "мобилизуют" 1
25.05.2012 Круглый стол CNews: «СЭД в России: на пути к облакам и мобильности» 1
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
01.11.2011 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2011: рост продолжается» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Ласкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Haulmont - Хоулмонт 119 11
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 9
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 6
Directum - Директум 1126 5
Docsvision - ДоксВижн 1015 5
8492 4
АйТи 1383 4
Alfresco Software 147 4
SAP SE 5334 3
Microsoft Corporation 24864 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 90 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 2
Dell EMC 5053 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
OpenText 211 2
InterTrust - ИнтерТраст 329 2
Kofax 56 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 56 2
Системы документооборота 501 2
Samsung Electronics 10382 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Apple Inc 12279 1
Meta Platforms - Facebook 4467 1
Citrix Systems 824 1
Red Hat 1326 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 542 1
АйДи - Технологии управления 46 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
Google LLC 11961 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 18 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 3
ПСБ - Промсвязьбанк 872 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 3
Amway - Амвэй 15 3
Веста - Vesta Trading 9 3
РЖД - Российские железные дороги 1942 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 270 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 610 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 2
Альфа-Банк 1800 2
Миэль ГК 38 2
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7614 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 519 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Hyundai Motor Company 401 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Татнефть 229 1
Газпром нефть 641 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Транснефть 312 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 65 1
Лента - Сеть розничной торговли 2148 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 40 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 6 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
United Distribution - Юнайтед дистрибьюторс 2 1
Независимость ГК 6 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 202 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1935 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 2
Федеральное казначейство России 1816 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 155 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Чеченской Республики 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 65 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21858 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68278 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31950 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10684 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7682 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20803 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6521 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10822 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 4
Стандартизация - Standardization 2176 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11421 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3982 3
Web-client - Веб-клиент 218 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13815 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12907 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9433 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9673 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2261 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53011 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2521 3
Оцифровка - Digitization 4710 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12337 3
Электронный документ - Electronic document 1484 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11753 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7077 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 310 2
Haulmont - Тезис СЭД 88 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 5
Apple iPad 3885 4
Google Android 14289 4
Apple iOS 7977 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1455 4
Oracle Java - язык программирования 3141 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2113 2
Microsoft Outlook 1409 2
InterTrust - CompanyMedia 158 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 2
IBM FileNet 126 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 2
Microsoft Windows 15913 2
Google Chrome - браузер 1597 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1638 1
Abbyy FlexiCapture 170 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
Apple Safari - браузер 865 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 244 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 266 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Directum СЭД - ECM-система 295 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
ELMA BPM 35 1
WSS Docs 25 1
Мегаплан CRM 8 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
Kofax Total Agility - КТА 2 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1237 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
OpenText Transmittal Management 2 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 28 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Dell EMC Captiva 29 1
Чеботова Виктория 12 7
Макаров Станислав 117 6
Антонов Александр 77 5
Зеленова Екатерина 6 5
Джанбаев Андрей 14 5
Бейлезон Олег 32 4
Давыдов Олег 10 4
Албычев Александр 163 3
Мосягин Константин 20 3
Будин Алексей 22 3
Селютин Александр 60 3
Коробов Александр 17 3
Хромов Алексей 17 3
Бородин Андрей 38 3
Воробьев Михаил 51 3
Соколов Кирилл 33 3
Корнилов Алексей 10 3
Колпаков Иван 7 3
Старков Олег 6 3
Усенков Дмитрий 6 3
Иванов Сергей 388 3
Лукоянов Владимир 8 3
Андреев Владимир 99 2
Кузнецов Иван 13 2
Баласанян Владимир 45 2
Питолин Евгений 6 2
Афанасьев Сергей 22 2
Казарин Станислав 175 2
Панчоян Артур 5 2
Балуев Евгений 31 2
Бабинцев Василий 24 2
Лосев Сергей 46 2
Бушмелев Сергей 44 2
Левинский Денис 8 2
Карпицкий Олег 73 2
Ямалов Ильдар 11 2
Илларионов Алексей 14 2
Перешеин Владимир 9 2
Князева Татьяна 8 2
Артизов Андрей 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 149311 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 7
Россия - УФО - Тюменская область 1200 5
Россия - ПФО - Пензенская область 606 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1278 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1540 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1249 3
Европа 24392 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44261 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 2
Россия - ПФО - Самарская область 1381 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1182 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 533 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4007 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2049 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1554 1
Узбекистан - Республика 1787 1
Россия - УФО - Челябинская область 1281 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 1
Ирак - Республика 699 1
ЮАР - Кейптаун 45 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2755 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3098 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1962 1
Ближний Восток 2983 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 685 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 883 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 778 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49294 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52686 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11261 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5941 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 3
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 140 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2807 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1435 2
ИТ-аналитика 45 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30225 2
Английский язык 6750 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2529 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8235 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2394 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5028 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 123 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 812 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4138 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5765 1
Ergonomics - Эргономика 1626 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2976 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2557 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 987 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 389 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1776 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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