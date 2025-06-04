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Ласкин Иван
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|«СЭД Тезис» и «Ред Софт» подписали соглашение о совместной работе с вузами 1
|15.09.2014
|Вышла новая версия СЭД «Тезис» 1
|18.04.2014
|Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
|01.04.2014
|Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1
|07.03.2014
|Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1
|05.12.2013
|Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
|05.03.2013
|Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 1
|15.02.2013
|Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
|16.01.2013
|Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
|18.06.2012
|СЭД загоняют в "облака" и "мобилизуют" 1
|25.05.2012
|Круглый стол CNews: «СЭД в России: на пути к облакам и мобильности» 1
|09.12.2011
|Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
|01.11.2011
|Конференция CNews: «Рынок СЭД 2011: рост продолжается» 1
Ласкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеботова Виктория 12 7
|Макаров Станислав 117 6
|Антонов Александр 77 5
|Зеленова Екатерина 6 5
|Джанбаев Андрей 14 5
|Бейлезон Олег 32 4
|Давыдов Олег 10 4
|Албычев Александр 163 3
|Мосягин Константин 20 3
|Будин Алексей 22 3
|Селютин Александр 60 3
|Коробов Александр 17 3
|Хромов Алексей 17 3
|Бородин Андрей 38 3
|Воробьев Михаил 51 3
|Соколов Кирилл 33 3
|Корнилов Алексей 10 3
|Колпаков Иван 7 3
|Старков Олег 6 3
|Усенков Дмитрий 6 3
|Иванов Сергей 388 3
|Лукоянов Владимир 8 3
|Андреев Владимир 99 2
|Кузнецов Иван 13 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Питолин Евгений 6 2
|Афанасьев Сергей 22 2
|Казарин Станислав 175 2
|Панчоян Артур 5 2
|Балуев Евгений 31 2
|Бабинцев Василий 24 2
|Лосев Сергей 46 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Левинский Денис 8 2
|Карпицкий Олег 73 2
|Ямалов Ильдар 11 2
|Илларионов Алексей 14 2
|Перешеин Владимир 9 2
|Князева Татьяна 8 2
|Артизов Андрей 7 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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