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«СЭД Тезис» и «Ред Софт» подписали соглашение о совместной работе с вузами

Состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между «СЭД Тезис» и «Ред Софт». Основным предметом меморандума стало сотрудничество в работе с высшими учебными заведениями Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Российские производители ПО «СЭД Тезис» и РЕД СОФТ третьего июня в торжественной обстановке заключили меморандум о сотрудничестве в развитии российской экосистемы для разработчиков. Подписантами выступили генеральный директор ООО «Система Тезис» Иван Ласкин и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Ключевое направление сотрудничества в рамках меморандума — взаимодействие с высшими учебными заведениями для создания устойчивой платформы обмена знаниями, технологиями и лучшими практиками между бизнесом и академической средой. Среди запланированных активностей: помощь образовательным учреждениям в развитии учебных программ для ИТ-специальностей; предоставление бесплатной бессрочной лицензии «СЭД Тезис» учебным заведениям; проведение мастер-классов, лекций, участие в профильных конференциях и круглых столах для обмена опытом; поддержка исследовательских проектов; содействие трудоустройству выпускников.

Совместные усилия ведущих российских производителей ПО и высших учебных заведений будут способствовать развитию ИТ-образования и подготовке квалифицированных специалистов.

Помимо работы с вузами меморандум предусматривает и другие направления сотрудничества.

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«СЭД Тезис» и «Ред Софт» имеют богатый опыт технологического партнерства. Производители регулярно проводят проверки своих продуктов на совместимость, чтобы подтвердить корректную совместную работу актуальных версий по мере их выхода. «СЭД Тезис» можно использовать в сочетании с «Ред ОС» как на сервере, так и на пользовательских компьютерах, а также в мобильной операционной системе «Ред ОС М».

«Мы убеждены, что успех российского ИТ-отрасли зависит от тесного взаимодействия вузов и компаний-разработчиков программного обеспечения. Наш меморандум с «СЭД Тезис» направлен именно на развитие качественного образования будущих специалистов, обеспечение доступности современных инструментов и технологий. Вместе мы сможем создать прочную основу для подготовки высококвалифицированных кадров», – заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

«Отрасль информационных технологий активно развивается, поэтому для того, чтобы учебные программы оставались актуальными, очень важно сотрудничество между образовательными учреждениями и коммерческими компаниями. Это обеспечит доступ к передовым технологиям, лучшим практикам и программному обеспечению, с которым студентам в будущем предстоит работать в качестве разработчиков, участников проектов внедрения или пользователей. Наши компании – «СЭД Тезис» и «Ред Софт» – уже имеют успешный опыт сотрудничества с высшими учебными заведениями по направлению профессиональных средств разработки ПО. Сейчас мы планируем расширить формат взаимодействия с вузами совместно с нашим давним технологическим партнером», — генеральный директор «СЭД Тезис» Иван Ласкин.

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