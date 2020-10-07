Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AIIM
Association for Intelligent Information Management
Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 82
AIIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курьянов Сергей 147 17
|Ипатов Вадим 80 12
|Иванова Елена 69 10
|Бейдер Александр 74 7
|Липич Григорий 49 5
|Демидов Михаил 131 5
|Макаров Станислав 111 4
|Андреев Владимир 66 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Бейлезон Олег 32 4
|Храмцовская Наталья 38 3
|Романов Дмитрий 53 3
|Селютин Александр 59 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Антонов Александр 73 2
|Потапенко Михаил 42 2
|Афанасьев Сергей 12 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Коровко Вадим 17 2
|Соколов Кирилл 5 2
|Лукин Глеб 14 2
|Корнилов Алексей 8 2
|Иванов Сергей 171 2
|Албычев Александр 74 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Массух Илья 192 2
|Мосягин Константин 19 2
|Бакулина Елена 4 1
|Дмитриев Николай 13 1
|Серова Елена 299 1
|Семенов Александр 69 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Артамонова Анна 128 1
|Парфенов Станислав 5 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Persson Ulf - Перссон Ульф 5 1
|Притула Павел 31 1
|Кайнер Максим 6 1
|Потапов Сергей 28 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 4
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|Gartner 2196 9
|IDC - International Data Corporation 2728 7
|Forrester Research 387 7
|Technavio 23 1
|comScore 226 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru