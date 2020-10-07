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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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AIIM
Association for Intelligent Information Management
Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями


07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy 1
13.04.2018 Пока не грянул гром: что стоит знать о GDPR 1
16.06.2017 Konica Minolta Business Solutions Russia подвела итоги 2016 финансового года 1
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 1
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 1
05.08.2013 Мобильная ЭЦП согласованию не подлежит 1
02.08.2013 BYOD станет принудительным 1
17.05.2013 Электронный документооборот "на пальцах": просто о важном 1
15.02.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 2
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 2
26.11.2012 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013: новые требования» 2
15.11.2012 Приговор аналитиков: ЭЦП не нужна 1
04.09.2012 Почему бизнес охладел к MS SharePoint? 1
10.07.2012 Миллионы на ветер: почему бизнес отказывается от СЭД? 1
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 2
11.05.2012 15 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 2012 1
20.03.2012 Конференция AIIM: каким быть рынку ECM? 1
06.02.2012 Круглый стол CNews: «СЭД в России: на пути к облакам и мобильности» 1
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
24.10.2011 Бизнес меняет СЭД на социальные сети 1
11.08.2011 Club.CNews: Что сулят поправки в ФЗ «О персональных данных» для заказчиков СЭД 2
11.07.2011 Microsoft SharePoint не воспринимают как СЭД 1
31.05.2011 ЕСМ обретает человечность 1
26.05.2011 В Москве прошла конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва»: итоги 1
25.05.2011 ECM-полемика: аналитики усомнились в правильности основных понятий 1
13.04.2011 Бизнес консолидирует ИС в ECM 1
04.04.2011 18 мая пройдёт конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва» 1
16.12.2010 Бизнес дал крен в сторону безбумажного документооборота 1
10.11.2010 Компании наращивают инвестиции в ECM-технологии: исследование 1
29.10.2010 Проблемы СЭД в эпоху Веб 2.0 актуальными еще не стали 1
25.10.2010 Актуальны ли социальные СЭД для российского бизнеса? 1
13.10.2010 Как измерить эффективность управления информацией? 1
13.09.2010 Рамки ECM расширяются 1
19.08.2010 Рынку СЭД не хватает документоведов 1
10.06.2010 Заказчики СЭД заплатят больше за SharePoint 2010 1
25.05.2010 ECM на Западе работают без кураторов 2
17.05.2010 Названы 8 факторов, которые изменят рынок ECM 1
07.04.2010 Кнутом на е-документооборот не загонишь? 1
31.03.2010 Аналитики оценили рынок средств контентного поиска 1
12.03.2010 Названы точки соприкосновения ECM и ERP 1

Публикаций - 57, упоминаний - 82

AIIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 779 26
ЭОС - Электронные офисные системы 989 21
InterTrust - ИнтерТраст 232 15
TerraLink - ТерраЛинк 183 15
Корус Консалтинг ГК 808 12
Microsoft Corporation 11143 12
Directum - Директум 646 10
Abbyy 797 9
3770 6
SAP SE 3218 6
IBM 3554 6
Facebook 3767 6
АйТи 752 5
OpenText 160 5
Twitter 2204 5
Google LLC 7168 4
Dell EMC 2418 4
Летограф - Letograf 65 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
Логика Бизнеса 141 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Yandex - Яндекс 4101 2
1С-Битрикс 349 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 2
Canon 582 2
Adobe Systems 813 2
Cisco Systems 2054 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Oracle Corporation 3360 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 2
Konica Minolta Business Solutions 39 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Yahoo! 1103 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
HP Autonomy 54 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Oracle Россия и СНГ 112 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Газпром межрегионгаз 30 2
JTI - Japan Tobacco International 18 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
Газпром межрегионгаз поставка 27 2
Мосэнергосбыт АО 77 2
Avon - Косметическая компания 22 2
ВТБ Факторинг 22 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Северсталь ПАО 204 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Газпром ПАО 524 1
РусГидро ПАО 129 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МДМ Банк 150 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Аэрофлот 493 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Альфа-Банк 1127 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
ВТБ24 583 1
Уралхим ОХК АО 43 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Ак Барс Банк 174 1
Газпром нефть 382 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 33
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
WCM - Web Content Management System 25 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 374 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 14
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 9
OpenText Documentum 191 5
Microsoft Office 1948 5
Alfresco 114 3
Apple iPad 3263 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Google Android 10751 2
Microsoft Lync 272 2
Microsoft Outlook 650 2
Microsoft SharePoint Server 103 2
Microsoft Edge - Браузер 990 2
Apple iOS 5742 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Летограф Бонапарт 2 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Летограф Основа 9 1
ЭОС eDocLib 85 1
Летограф Ансамбль 2 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 1
IBM FileNet 55 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Microsoft Office 2010 108 1
Hootsuite 6 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 25 1
Microsoft PowerPivot 24 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
Microsoft Skype 1476 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Microsoft Windows 854 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1179 1
Microsoft SQL Server 798 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Курьянов Сергей 147 17
Ипатов Вадим 80 12
Иванова Елена 69 10
Бейдер Александр 74 7
Липич Григорий 49 5
Демидов Михаил 131 5
Макаров Станислав 111 4
Андреев Владимир 66 4
Четвернин Алексей 651 4
Бейлезон Олег 32 4
Храмцовская Наталья 38 3
Романов Дмитрий 53 3
Селютин Александр 59 2
Щеголев Игорь 676 2
Антонов Александр 73 2
Потапенко Михаил 42 2
Афанасьев Сергей 12 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Коровко Вадим 17 2
Соколов Кирилл 5 2
Лукин Глеб 14 2
Корнилов Алексей 8 2
Иванов Сергей 171 2
Албычев Александр 74 2
Шушкин Дмитрий 92 2
Массух Илья 192 2
Мосягин Константин 19 2
Бакулина Елена 4 1
Дмитриев Николай 13 1
Серова Елена 299 1
Семенов Александр 69 1
Рудычева Наталья 81 1
Янборисов Вадим 5 1
Артамонова Анна 128 1
Парфенов Станислав 5 1
Каменева Жамиля 11 1
Persson Ulf - Перссон Ульф 5 1
Притула Павел 31 1
Кайнер Максим 6 1
Потапов Сергей 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 7
Европа 3781 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - Тюменская область 586 2
Канада 1309 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 2
Европа Западная 618 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Пензенская область 349 1
Россия - Астраханская область 371 1
США - Техас 225 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - Калининград 675 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Уфа 646 1
Южная Азия 46 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Ростовская область 864 1
Северная Америка 1414 1
Украина 3389 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Индия - Республика 2181 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Япония 2808 1
Казахстан - Республика 2646 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Дед Мороз 59 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 4
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Gartner 2196 9
IDC - International Data Corporation 2728 7
Forrester Research 387 7
Technavio 23 1
comScore 226 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Docflow 59 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
CeBIT 93 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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