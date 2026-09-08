Индексная книга (каталог) CNews*
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Верховный суд РФ РГУП Российский государственный университет правосудия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 23
Верховный суд РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Карелина Марина 12 6
|Путин Владимир 3463 2
|Никитин Сергей 96 2
|Якушев Михаил 50 2
|Наумов Виктор 126 2
|Исаков Владимир 7 1
|Фадеева Екатерина 3 1
|Прямов Кирилл 23 1
|Монахов Виктор 1 1
|Кутузов Владимир 2 1
|Богдановская Ирина 2 1
|Летуков Виталий 1 1
|Ладан Сергей 3 1
|Ефремов Алексей 3 1
|Табацкова Ирина 1 1
|Новогрудский Лев 1 1
|Шрамко Владислав 2 1
|Родионов Михаил 47 1
|Греф Герман 489 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Смирнов Дмитрий 114 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Федотов Михаил 18 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Мучник Феликс 68 1
|Гореславский Алексей 13 1
|Демидов Алексей 24 1
|Андреев Сергей 67 1
|Серго Антон 41 1
|Кузьмин Евгений 30 1
|Иванов Владислав 27 1
|Лавринова Анна 13 1
|Яблонский Владимир 14 1
|Бобин Максим 12 1
|Бородовский Михаил 10 1
|Басистов Артур 8 1
|Ташлыков Дмитрий 6 1
|Волчинская Елена 6 1
|Виноградов Николай 10 1
|Кузьмин Виктор 3 1
|Gartner - Гартнер 3663 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.