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Верховный суд РФ РГУП Российский государственный университет правосудия

СОБЫТИЯ


08.09.2026 UserGate NGFW защищает цифровой контур Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева 1
15.11.2024 После кибератаки и сбоя длиной в месяц Верховный суд России обзаведется спецотделом по ИБ 1
20.10.2017 Какое будущее ждет юристов в эпоху цифровой экономики 1
24.10.2012 «Глобус-Телеком» окажет услуги телефонии «Российской академии правосудия» 2
15.02.2012 «Глобус-Телеком» обеспечит услугами телефонии Российскую академию правосудия 1
15.07.2011 «Глобус-Телеком» предоставит услуги связи Российской академии правосудия 1
23.03.2011 «Глобус-Телеком» обеспечит услугами телефонии Российскую академию правосудия 1
02.02.2011 Учебные заведения России и СНГ получили в 2010 г. свыше 1,6 тыс. рабочих мест ECM-систем от ЭОС 1
24.09.2010 Digital Design автоматизировала документооборот в правительстве Республики Калмыкия на базе DocsVision 1
20.07.2010 «Глобус-Телеком» обеспечит связью «Российскую академию правосудия» 2
04.03.2010 11 марта в Москве пройдёт учебный курс ECM Practitioner 1
24.04.2009 23 апреля состоялся второй круглый стол «Государство и Интернет» 1
21.04.2009 23 апреля состоится круглый стол в рамках программы «Государство и Интернет» 1
18.11.2008 Российская академия правосудия автоматизирует учебную часть на базе «1С:Предприятия 8» 1
11.10.2006 Производители ПО боятся обновленного ГК 1
09.10.2006 Российский хостер отключил грузин 1
18.07.2006 Юристы обсудили проект развития информационного общества 1
17.04.2006 США: у российского е-бизнеса проблемы с законом 1
20.03.2006 Россия: за критику на интернет-форумах начнут судить? 1
06.03.2006 Японцы отберут домен у русских? 1
27.02.2006 Разработчики ПО атакуют интернет-пиратов 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Верховный суд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Глобус-телеком 235 5
Ростелеком 11003 3
SAP SE 5613 3
9645 3
Yandex - Яндекс 9307 2
Microsoft Corporation 25826 2
VK - Mail.ru Group 3611 2
Центр электронного документооборота РУП БГУ 19 1
Xerox Global Services 9 1
НетКом Текнолоджи 4 1
BO Team - Хакерская группировка 13 1
МегаФон 10861 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
Canon 1442 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 520 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
Adobe Systems 1602 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
Seiko Epson Corporation 909 1
OpenText 238 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Softkey - Софткей 215 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
ГарантХост.Ру 1 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
Роском - Российские коммуникации 4 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 69 1
1С Украина 2 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 2
Барщевский и Партнёры 12 1
Усков и Партнёры 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1275 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 501 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 18 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3705 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 781 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1191 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 787 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Судебная власть - Judicial power 2517 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3670 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3339 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5721 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1176 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 349 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 282 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 100 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1068 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9972 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26462 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36491 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12940 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8723 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14047 4
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6750 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26089 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14355 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29808 2
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9677 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1130 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13550 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23207 1
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 827 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3000 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5860 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5226 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13728 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5695 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1456 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7945 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 116 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2562 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1015 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3703 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 258 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Карелина Марина 12 6
Путин Владимир 3463 2
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Нотариат - Notary Public - Нотариус 97 1
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СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1289 1
Docflow 148 1
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