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Фадеева Екатерина



23.04.2025 Логопарк «Софьино» пополнился маркетплейсом 1
27.08.2013 Ветеран «Яндекса» предлагает создать легальный «склад фильмов» 1
24.04.2009 23 апреля состоялся второй круглый стол «Государство и Интернет» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Фадеева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7620 2
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 41 1
SAP SE 5320 1
VK - Mail.ru Group 3479 1
АТ-недвижимость - Софьино Логопарк - Софьино Логистический технопарк 3 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 261 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
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Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Оповещение и уведомление - Notification 4800 1
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Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 163 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2402 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4162 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7268 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2946 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7894 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8795 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 272 1
Яблонский Владимир 14 1
Бородовский Михаил 10 1
Колмановская Елена 15 1
Гореславский Алексей 9 1
Федотов Михаил 17 1
Бумагин Евгений 3 1
Якушев Михаил 50 1
Пономарев Илья 72 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1163 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Софьино 28 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 299 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2799 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4953 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 265 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4741 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 541 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
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