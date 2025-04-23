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Фадеева Екатерина
|23.04.2025
|Логопарк «Софьино» пополнился маркетплейсом 1
|27.08.2013
|Ветеран «Яндекса» предлагает создать легальный «склад фильмов» 1
|24.04.2009
|23 апреля состоялся второй круглый стол «Государство и Интернет» 1
Фадеева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7620 2
|ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 41 1
|SAP SE 5320 1
|VK - Mail.ru Group 3479 1
|Яблонский Владимир 14 1
|Бородовский Михаил 10 1
|Колмановская Елена 15 1
|Гореславский Алексей 9 1
|Федотов Михаил 17 1
|Бумагин Евгений 3 1
|Якушев Михаил 50 1
|Пономарев Илья 72 1
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