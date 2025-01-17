Шрамко Владислав
|17.01.2025
|Роскомнадзор будет следить за нарушениями обработки персональных данных с помощью автоматизированных систем 1
|15.11.2024
|После кибератаки и сбоя длиной в месяц Верховный суд России обзаведется спецотделом по ИБ 1
Шрамко Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
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