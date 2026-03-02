Разделы

Афанасьев Сергей


СОБЫТИЯ


02.03.2026 «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Еда» — большой аптечный ассортимент с бонусами в сервисе быстрой доставки 1
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
07.04.2025 Managed Kubernetes и прерываемые виртуальные машины: способ сэкономить до 70% на серверах 1
06.03.2025 Сергей Афанасьев, «АСС АйТи»: Мы существенно обогнали национальный сегмент ИБ по темпам роста 1
17.01.2025 Роскомнадзор будет следить за нарушениями обработки персональных данных с помощью автоматизированных систем 1
15.11.2024 После кибератаки и сбоя длиной в месяц Верховный суд России обзаведется спецотделом по ИБ 1
21.07.2023 Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену 1
15.01.2021 «Риквэст» внедрила решения Nutanix в свой ЦОД 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1
22.11.2017 «КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть 1
08.06.2017 «Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс» 1
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 1
23.04.2015 35% внедренных СЭД не приживаются. Как исправить ситуацию? 1
24.07.2014 В банке «Траст» запущена новая антифрод-система 1
25.04.2013 СЭД из Татарстана готовится покорить Россию 1
30.08.2012 «Гильдия Управляющих Документацией» автоматизирует бизнес-процессы на базе eDocLib 1
11.07.2012 «Фабрикант.ру» запустил электронную торговую площадку для грузоотправителей 1
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
01.11.2011 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2011: рост продолжается» 1
21.07.2008 Рынок СЭД: что обещают эксперты? 1
18.06.2008 Круглый стол CNews: «Системы электронного документооборота» 1
18.05.2006 Госорганы задыхаются без стандарта СЭД 1
10.12.2003 Обслуживание договоров обходится компаниям в 5% дохода 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

