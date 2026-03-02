Получите все материалы CNews по ключевому слову
Афанасьев Сергей
СОБЫТИЯ
Афанасьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Андреев Владимир 100 3
|Ларин Михаил 7 3
|Долгов Василий 26 2
|Панчоян Артур 5 2
|Макаров Станислав 117 2
|Ласкин Иван 13 2
|Якубов Тимур 19 2
|Чеботова Виктория 12 2
|Чудов Станислав 2 2
|Мусселиус Максимилиан 4 2
|Химич Юлия 3 2
|Иритикова Вера 2 2
|Шрамко Владислав 2 2
|Мишустин Михаил 756 2
|Никифоров Николай 1137 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Серова Елена 320 1
|Коровко Вадим 17 1
|Меликджанян Артем 8 1
|Притула Павел 33 1
|Кайнер Максим 6 1
|Лукин Глеб 19 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Трещук Андрей 22 1
|Исаев Дмитрий 54 1
|Синяков Владимир 4 1
|Беляков Александр 8 1
|Орлов Алексей 21 1
|Бейдер Александр 75 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Шелястина Елена 15 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Габестро Сергей 28 1
|Аристархов Юрий 7 1
|Иванов Владислав 25 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Грановский Олег 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.