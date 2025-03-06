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АСС АйТи ACC IT
|06.03.2025
|Сергей Афанасьев, «АСС АйТи»: Мы существенно обогнали национальный сегмент ИБ по темпам роста 1
АСС АйТи и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2133 1
|МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
|Ближний Восток 2958 1
|Африка - Африканский регион 3500 1
|Азия - Азиатский регион 5574 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146415 1
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