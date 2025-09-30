Получите все материалы CNews по ключевому слову
Драченин Юрий
УПОМИНАНИЯ
|30.09.2025
|Каждый второй сотрудник ошибается на работе из-за усталости 1
|13.12.2023
|Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe 1
Драченин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 54 1
|Softline - Софтлайн 3138 1
|СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 76 1
|Softline Universe - SLU 29 1
