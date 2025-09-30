Разделы

Драченин Юрий


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Каждый второй сотрудник ошибается на работе из-за усталости 1
13.12.2023 Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Драченин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 54 1
Softline - Софтлайн 3138 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5689 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30624 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7359 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 76 1
Softline Universe - SLU 29 1
Мартыненко Валентин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6735 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3319 1
