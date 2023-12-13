Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и «Атом безопасность», вендор и разработчик системы расследования инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise, объявили об объединении системы Staffcop и экосистемы Softline Universe. Вендор дополнит портфель сервисов ГК Softline по обеспечению кибербезопасности.

Включение Staffcop в Softline Universe позволит предоставлять более надежные и безопасные услуги, обеспечивая защиту конфиденциальной информации и данных заказчиков.

Решение Staffcop – инструмент для контроля и обеспечения безопасности данных в организациях. Он позволяет пользователям выявлять, расследовать и предупреждать утечки информации, определять группы риска и мошеннические схемы. В функционал продукта включены возможности учета рабочего времени и контроля эффективности сотрудников.

Softline Universe – это активно развивающаяся модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре через интернет. С Softline Universe пользователи могут быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ.

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«Концепция экосистемы Softline Universe предполагает ее наполнение современными, надежными и простыми в использовании ИТ-решениями. Важным параметром для включения продукта Staffcop в систему является его импортонезависимость. Программное обеспечение вендора в данном случае становится оптимальным решением, дополняющим портфель сервисов по организации кибербезопасности», – сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline.

«Мы рады началу сотрудничества с ГК Softline. Партнерство с одной из крупнейших ИТ-компаний на российском рынке открывает перед нами новые возможности для развития. Мы уверены, что наше взаимодействие будет плодотворным и результативным», – отметил Юрий Драченин, заместитель генерального директора «Атом безопасность».