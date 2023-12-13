Разделы

Безопасность
|

Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и «Атом безопасность», вендор и разработчик системы расследования инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise, объявили об объединении системы Staffcop и экосистемы Softline Universe. Вендор дополнит портфель сервисов ГК Softline по обеспечению кибербезопасности.

Включение Staffcop в Softline Universe позволит предоставлять более надежные и безопасные услуги, обеспечивая защиту конфиденциальной информации и данных заказчиков.

Решение Staffcop – инструмент для контроля и обеспечения безопасности данных в организациях. Он позволяет пользователям выявлять, расследовать и предупреждать утечки информации, определять группы риска и мошеннические схемы. В функционал продукта включены возможности учета рабочего времени и контроля эффективности сотрудников.

Softline Universe – это активно развивающаяся модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре через интернет. С Softline Universe пользователи могут быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ.

Как разместить ИТ-решение на «Гостехе»
поддержка ит-отрасли

«Концепция экосистемы Softline Universe предполагает ее наполнение современными, надежными и простыми в использовании ИТ-решениями. Важным параметром для включения продукта Staffcop в систему является его импортонезависимость. Программное обеспечение вендора в данном случае становится оптимальным решением, дополняющим портфель сервисов по организации кибербезопасности», – сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline.

«Мы рады началу сотрудничества с ГК Softline. Партнерство с одной из крупнейших ИТ-компаний на российском рынке открывает перед нами новые возможности для развития. Мы уверены, что наше взаимодействие будет плодотворным и результативным», – отметил Юрий Драченин, заместитель генерального директора «Атом безопасность».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Инженер устроил ИТ-погром в крупном банке, когда его уволили за просмотр порно на рабочем месте

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании

Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины

Доставка по России за один день: как отечественная CRM ускорила обработку заказов на 30%

Россияне начали вербовать «белых хакеров» за границей

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще