«Контур.Эгида»: каждый второй сотрудник обсуждает рабочие вопросы за пределами офиса

Россияне все чаще сталкиваются с цифровыми угрозами, но не всегда знают, как себя защитить. Их привычки в интернете — от проверки писем до хранения паролей — напрямую влияют на безопасность как на работе, так и дома. «Контур.Эгида» (принадлежит «СКБ Контур») изучила, как сотрудники осваивают новые сервисы, проверяют подозрительные сообщения и реагируют на угрозы. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Контур.Эгида».

Опрос проводился в сентябре 2025 г. среди 1201 сотрудника российских компаний в городах-миллионниках.

Цифровые навыки есть, но к новому подходят осторожно

Большинство уверенно пользуются рабочими системами — почтой, CRM и корпоративными порталами (29%), самостоятельно настраивают устройства и программы (23%), обращают внимание на подозрительные детали в письмах и сообщениях (24%). Однако к внедрению новых сервисов сотрудники подходят по-разному: 30% пробуют их сразу, 38% предпочитают сначала понаблюдать, каждый четвертый (25%) ждет разъяснений от коллег или руководства, и лишь 7% избегают новшеств. Похожая осторожность прослеживается и в отношении к NDA: треть респондентов (31%) считает соглашение важной защитой компании, 28% внимательно изучают его перед подписанием, 22% воспринимают его как формальность, а 12% — как ограничение.

Большинство решает проблемы самостоятельно

Когда возникают сложности, сотрудники чаще всего стараются справиться своими силами (40%), хотя почти треть обращается за помощью к коллегам. Реже ищут поддержку у друзей (23%), ИТ- или ИБ-специалистов компании (20%) или даже у партнера (17%). Чтобы подобных ситуаций было меньше, респонденты хотели бы проходить обучение в удобной форме. Чаще всего они выбирают видеоролики и интерактивные тесты (35%), инструкции «на один лист» (29%) или практические симуляции кибератак (22%).

Каждый третий проверяет письма по адресу отправителя

Важной частью цифровой грамотности становится умение распознавать фейки и подозрительные сообщения. Главный способ проверить безопасность письма — посмотреть адрес отправителя или ссылку (36%). Еще 28% обращают внимание на орфографию и необычные детали вроде смайликов или вложений, а 16% дополнительно проверяют контакты через интернет или соцсети.

Пароли чаще всего хранят небезопасно

Но больше всего уязвимостей связано с хранением паролей. Почти половина россиян (48%) держат их в памяти, 41% записывают в блокноте или заметках телефона, 30% используют один пароль для всех сервисов. Менеджерами паролей пользуются лишь 4%, еще 9% хранят скриншоты в телефоне.

Рабочее и личное по-прежнему пересекаются

Попытки разделять рабочее и личное пространство удаются не всем. Хотя 68% прибегают к рабочим устройствам для личных задач только в крайних случаях, 15% используют их постоянно, а 17% принципиально избегают смешения. С информацией сотрудники ведут себя осторожнее: половина обсуждают лишь общие моменты без деталей, треть никогда не выносит данные за пределы офиса, но 16% все же регулярно делятся ими в личных чатах и соцсетях.

«В целом правила безопасности соблюдают многие, хотя строго придерживается их лишь треть опрошенных, — отметил Юрий Драченин, заместитель руководителя продуктовой группы «Контур.Эгида», эксперт по информационной безопасности. — Еще 45% выполняют их в основном, но иногда позволяют себе отступления, а 15% игнорируют требования, если они неудобны. Ошибки случаются нечасто: 78% россиян никогда не сталкивались с киберинцидентами по своей вине, 14% признают мелкие промахи, 6% скрывали инциденты, и только 2% столкнулись с реальным ущербом для организации.

Реакция на новости об утечках

Сообщения о крупных утечках данных вызывают реакцию у многих: 31% сразу меняют пароли, 26% проверяют свои аккаунты, 27% ограничиваются чтением новостей, а 16% и вовсе не обращают на такие инциденты внимания.

Тем не менее угрозы остаются реальностью. Чаще всего россияне сталкиваются с телефонным мошенничеством (49%), вирусами и вредоносными программами (25%), утечками персональных данных (22%) и фишингом (19%). Лишь каждый десятый никогда не попадался на уловки киберпреступников. Самыми неприятными потерями в случае инцидента опрошенные назвали финансы (25%), личные документы (23%), доступ к аккаунтам (21%) и фотографии или переписку (20%).