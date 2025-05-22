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СКБ Контур Контур.Эгида


Контур.Эгида объединяет сервисы и решения для предотвращения инцидентов, связанных с человеческим фактором, управлением доступами и внутренними угрозами. В комплекс входят: ID — сервис двухфакторной аутентификации и защиты учетных записей; PAM — система управления привилегированным доступом; Доступ — система для настройки устройств и управления парком компьютеров компании; Staffcop — система расследования внутренних инцидентов; Безопасность — услуги по комплексной защите персональных данных и иной информации ограниченного доступа.

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Контур» объявил о запуске «Контур.Эгиды», нового бренда в категории информационной безопасности ​ 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 368 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6402 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 68 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - Эгида 2 1
Добровольский Михаил 28 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2386 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2514 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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