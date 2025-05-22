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СКБ Контур Контур.Эгида
Контур.Эгида объединяет сервисы и решения для предотвращения инцидентов, связанных с человеческим фактором, управлением доступами и внутренними угрозами. В комплекс входят: ID — сервис двухфакторной аутентификации и защиты учетных записей; PAM — система управления привилегированным доступом; Доступ — система для настройки устройств и управления парком компьютеров компании; Staffcop — система расследования внутренних инцидентов; Безопасность — услуги по комплексной защите персональных данных и иной информации ограниченного доступа.
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|«Контур» объявил о запуске «Контур.Эгиды», нового бренда в категории информационной безопасности 2
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 68 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - Эгида 2 1
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