Контур.Эгида объединяет сервисы и решения для предотвращения инцидентов, связанных с человеческим фактором, управлением доступами и внутренними угрозами. В комплекс входят: ID — сервис двухфакторной аутентификации и защиты учетных записей; PAM — система управления привилегированным доступом; Доступ — система для настройки устройств и управления парком компьютеров компании; Staffcop — система расследования внутренних инцидентов; Безопасность — услуги по комплексной защите персональных данных и иной информации ограниченного доступа.